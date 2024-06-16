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Чому не всі учасники саміту миру підтримали комюніке: пояснення ОП

Фото: чому не всі учасники підтримали комюніке саміту миру (Офіс президента України)
Автор: Дмитро Левицький

Низка країн, які були присутні на саміті миру в Швейцарії, не підтримали спільне підсумкове комюніке. Причини для цього могли бути різні.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Різні причини в кожної країни. Десь це (підтримка комюніке - ред.) вимагає відповідних процедур. В одній з країн для цього треба рішення парламенту. В певних країнах були представники такого рівня, які не могли приймати таке рішення, наприклад, міністри закордонних справ. Вони по поверненню мають звернутися до керівництва своїх держав", - пояснив представник ОП.

Водночас Жовква нагадав, що підсумкове комюніке відкрите. А отже будь-яка країна може його підтримати, навіть, якщо не брала участі в саміті миру.

Саміт миру у Швейцарії

У неділю, 16 червня, у Швейцарії завершився дводенний інаугураційний саміт миру. За підсумками саміту було опубліковано спільне комюніке, яке підтримала переважна більшість учасників саміту.

Серед тих, хто комюніке не підтримав, - Саудівська Аравія, Таїланд, Індія, Мексика, ПАР, Бразилія та Об'єднані Арабські Емірати.

А про те, що було в тексті самого комюніке саміту миру, - читайте за посиланням.

Крім того, РБК-Україна зібрало всі головні заяви, які були озвучені на саміті миру у Швейцарії.

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Офіс президентаСаміт миру