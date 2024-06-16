Чому не всі учасники саміту миру підтримали комюніке: пояснення ОП

"Різні причини в кожної країни. Десь це (підтримка комюніке - ред.) вимагає відповідних процедур. В одній з країн для цього треба рішення парламенту. В певних країнах були представники такого рівня, які не могли приймати таке рішення, наприклад, міністри закордонних справ. Вони по поверненню мають звернутися до керівництва своїх держав", - пояснив представник ОП.

Водночас Жовква нагадав, що підсумкове комюніке відкрите. А отже будь-яка країна може його підтримати, навіть, якщо не брала участі в саміті миру.