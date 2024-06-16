Чому не всі учасники саміту миру підтримали комюніке: пояснення ОП

Низка країн, які були присутні на саміті миру в Швейцарії, не підтримали спільне підсумкове комюніке. Причини для цього могли бути різні.
Про це заявив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
"Різні причини в кожної країни. Десь це (підтримка комюніке - ред.) вимагає відповідних процедур. В одній з країн для цього треба рішення парламенту. В певних країнах були представники такого рівня, які не могли приймати таке рішення, наприклад, міністри закордонних справ. Вони по поверненню мають звернутися до керівництва своїх держав", - пояснив представник ОП.
Водночас Жовква нагадав, що підсумкове комюніке відкрите. А отже будь-яка країна може його підтримати, навіть, якщо не брала участі в саміті миру.
У неділю, 16 червня, у Швейцарії завершився дводенний інаугураційний саміт миру. За підсумками саміту було опубліковано спільне комюніке, яке підтримала переважна більшість учасників саміту.
Серед тих, хто комюніке не підтримав, - Саудівська Аравія, Таїланд, Індія, Мексика, ПАР, Бразилія та Об'єднані Арабські Емірати.
А про те, що було в тексті самого комюніке саміту миру, - читайте за посиланням.
Крім того, РБК-Україна зібрало всі головні заяви, які були озвучені на саміті миру у Швейцарії.
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