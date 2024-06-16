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Почему не все участники саммита мира поддержали коммюнике: объяснение ОП

Фото: почему не все участники поддержали коммюнике саммита мира (Офис президента Украины)
Автор: Дмитрий Левицкий

Ряд стран, присутствовавших на саммите мира в Швейцарии, не поддержали совместное итоговое коммюнике. Причины для этого могли быть разными.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Различные причины у каждой страны. Где-то это (поддержка коммюнике - ред.) требует соответствующих процедур. В одной из стран для этого нужно решение парламента. В определенных странах были представители такого уровня, которые не могли принимать такое решение, например, министры иностранных дел. Они по возвращению должны обратиться к руководству своих государств", - пояснил представитель ОП.

В то же время Жовква напомнил, что итоговое коммюнике открыто. А это значит, что любая страна может его поддержать, даже если не участвовала в саммите мира.

Саммит мира в Швейцарии

В воскресенье, 16 июня, в Швейцарии завершился двухдневный инаугурационный саммит мира. По итогам саммита было опубликовано совместное коммюнике, поддержанное подавляющим большинством участников саммита.

Среди тех, кто не поддержал коммюнике, - Саудовская Аравия, Таиланд, Индия, Мексика, ЮАР, Бразилия и Объединенные Арабские Эмираты.

А о том, что было в тексте самого коммюнике саммита мира, - читайте по ссылке.

Кроме того, РБК-Украина собрало все главные заявления, озвученные на саммите мира в Швейцарии.

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Офис президентаСаммит мира