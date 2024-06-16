Почему не все участники саммита мира поддержали коммюнике: объяснение ОП

Ряд стран, присутствовавших на саммите мира в Швейцарии, не поддержали совместное итоговое коммюнике. Причины для этого могли быть разными.
Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
"Различные причины у каждой страны. Где-то это (поддержка коммюнике - ред.) требует соответствующих процедур. В одной из стран для этого нужно решение парламента. В определенных странах были представители такого уровня, которые не могли принимать такое решение, например, министры иностранных дел. Они по возвращению должны обратиться к руководству своих государств", - пояснил представитель ОП.
В то же время Жовква напомнил, что итоговое коммюнике открыто. А это значит, что любая страна может его поддержать, даже если не участвовала в саммите мира.
В воскресенье, 16 июня, в Швейцарии завершился двухдневный инаугурационный саммит мира. По итогам саммита было опубликовано совместное коммюнике, поддержанное подавляющим большинством участников саммита.
Среди тех, кто не поддержал коммюнике, - Саудовская Аравия, Таиланд, Индия, Мексика, ЮАР, Бразилия и Объединенные Арабские Эмираты.
А о том, что было в тексте самого коммюнике саммита мира, - читайте по ссылке.
Кроме того, РБК-Украина собрало все главные заявления, озвученные на саммите мира в Швейцарии.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.