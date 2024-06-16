Почему не все участники саммита мира поддержали коммюнике: объяснение ОП

"Различные причины у каждой страны. Где-то это (поддержка коммюнике - ред.) требует соответствующих процедур. В одной из стран для этого нужно решение парламента. В определенных странах были представители такого уровня, которые не могли принимать такое решение, например, министры иностранных дел. Они по возвращению должны обратиться к руководству своих государств", - пояснил представитель ОП.

В то же время Жовква напомнил, что итоговое коммюнике открыто. А это значит, что любая страна может его поддержать, даже если не участвовала в саммите мира.