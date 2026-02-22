"Чому вони не капітулюють?": Трамп здивований поведінкою Ірану, - Віткофф

Позиція Трампа та військовий тиск

Спецпосланець зазначив, що Вашингтон наразі розгорнув значні морські та військово-повітряні сили на Близькому Сході. На цьому тлі американський лідер очікував на більшу поступливість Тегерана.

"Я не хочу використовувати слово "розчаровані", бо він розуміє, що має багато альтернатив, але йому цікаво, чому вони цього не зробили... Я не хочу використовувати слово "капітулювали", але чому вони не капітулювали", - цитує Віткофф слова президента.

За даними посланника, Трамп не розуміє, чому за такого рівня тиску іранська сторона не йде на прямий діалог про відмову від ядерних амбіцій.

Загроза ядерного збагачення

Віткофф підкреслив, що ситуація стає критичною, оскільки Іран збагачує уран до 60%, що значно перевищує потреби мирної енергетики. За його оцінками, зволікання є небезпечним для світової безпеки.

"Їм, ймовірно, за тиждень доведеться мати матеріали для виробництва промислових бомб, а це справді небезпечно", - наголосив спецпосланець.

Наразі США вимагають від Тегерана не лише зупинки ядерних розробок, а й припинення підтримки бойовиків та обмеження ракетної програми.