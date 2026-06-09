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Чому вишів стане менше? У МОН озвучили стратегію розвитку університетів

08:00 09.06.2026 Вт
3 хв
МОН підпорядковується 116 вишів, однак реальна потреба значно менша
aimg Василина Копитко
Виші мають об'єднуватись органічно без тиску міністерства (фото: Getty Images)

В Україні на сьогодні налічується 116 закладів вищої освіти, підпорядкованих Міністерству освіти і науки. За оцінками відомства, така кількість університетів не відповідає нинішній демографічній ситуації в країні.

Про це заявив заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко під час конференції "Освіта нової України 2.0", передає кореспонтдент РБК-Україна.

Головне:

  • Міністерство освіти і науки планує оптимізувати виші, це проходитиме через еволюційні та добровільні рішення спільнот, а не через адміністративний тиск з боку міністерства.
  • Заклади освіти підсилюють завдяки фінансуванню Світового банку.
  • Ключовими конкурентними перевагами українських вишів стають оборонні, ІТ та аграрні розробки, а також участь у міжнародних програмах обміну.

Принцип добровільного об’єднання

За його словами, реальна потреба у кількості вишів є значно меншою. Проте в міністерстві планують відмовитися від адміністративного тиску на користь природних змін.

"Насправді їх має бути менше. Але це має бути еволюційно, природно й органічно ухвалене рішення, щоб спільноти об’єднувались не просто тому, що міністерство так придумало, а тому що спільноти вирішили об’єднатись. І у нас в майбутньому будуть такі кейси, коли спільноти між собою домовлятимуться", - переконаний Трофименко.

Він додав, що зараз у вишах посилюють менеджерський склад та підтримують інфраструктуру. Зокрема, йде фінансування від Світового банку на розвиток лабораторій та наукового напрямку.

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Розвиток та конкурентність вишів

Заступник міністра додав, що зараз перед українськими університетами відкриваються безпрецедентні можливості: від міжнародних програм обміну до розвитку новітніх розробок в ІТ, аграрному та оборонному секторах. Він переконаний, що саме ці напрями мають стати ключовими конкурентними перевагами.

"У нас абсолютно прекрасні університети. Кожен неповторний, кожен унікальний і власне ми підтримуємо формування спільнот, які об'єднані стратегічно своїм баченням свого закладу, який пливає на розвиток громади, регіону, країни", - підсумував Трофименко.

Також він додав, що МОН цілеспрямовано реалізує декілька політик, які мають підсилити наші заклади освіти. Зокрема, це програма академічних менеджерів з Британською радою, яка має на меті навчити їх нестандартно мислити і думати про майбутнє.

"Наші університети абсолютно не гірші за чеські, польські або інші університети Східної Європи", - додав чиновник.

Нагадаємо, що у 2026-му модернізація мережі закладів вищої освіти продовжиться. Головна мета - скоротити кількість неефективних філій та об’єднати університети, а сильні ЗВО отримають інвестиції на новітнє обладнання.

Процес об'єднання (укрупнення) закладів вищої освіти в Україні в його сучасній фазі активізувався у 2024-му. Саме тоді МОН розпочало системну роботу з формування мережі потужних університетів, ініціювавши перші об'єднання низки навчальних закладів у регіонах (зокрема, у Львові, Одесі та інших містах).

До цього періоду подібні ініціативи мали епізодичний характер або реалізовувалися через реорганізації окремих установ.

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