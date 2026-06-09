Чому вишів стане менше? У МОН озвучили стратегію розвитку університетів

Головне: Міністерство освіти і науки планує оптимізувати виші , це проходитиме через еволюційні та добровільні рішення спільнот, а не через адміністративний тиск з боку міністерства.

, це проходитиме через еволюційні та добровільні рішення спільнот, а не через адміністративний тиск з боку міністерства. Заклади освіти підсилюють завдяки фінансуванню Світового банку .

. Ключовими конкурентними перевагами українських вишів стають оборонні, ІТ та аграрні розробки, а також участь у міжнародних програмах обміну.

Принцип добровільного об’єднання

За його словами, реальна потреба у кількості вишів є значно меншою. Проте в міністерстві планують відмовитися від адміністративного тиску на користь природних змін.

"Насправді їх має бути менше. Але це має бути еволюційно, природно й органічно ухвалене рішення, щоб спільноти об’єднувались не просто тому, що міністерство так придумало, а тому що спільноти вирішили об’єднатись. І у нас в майбутньому будуть такі кейси, коли спільноти між собою домовлятимуться", - переконаний Трофименко.

Він додав, що зараз у вишах посилюють менеджерський склад та підтримують інфраструктуру. Зокрема, йде фінансування від Світового банку на розвиток лабораторій та наукового напрямку.

Розвиток та конкурентність вишів

Заступник міністра додав, що зараз перед українськими університетами відкриваються безпрецедентні можливості: від міжнародних програм обміну до розвитку новітніх розробок в ІТ, аграрному та оборонному секторах. Він переконаний, що саме ці напрями мають стати ключовими конкурентними перевагами.

"У нас абсолютно прекрасні університети. Кожен неповторний, кожен унікальний і власне ми підтримуємо формування спільнот, які об'єднані стратегічно своїм баченням свого закладу, який пливає на розвиток громади, регіону, країни", - підсумував Трофименко.

Також він додав, що МОН цілеспрямовано реалізує декілька політик, які мають підсилити наші заклади освіти. Зокрема, це програма академічних менеджерів з Британською радою, яка має на меті навчити їх нестандартно мислити і думати про майбутнє.

"Наші університети абсолютно не гірші за чеські, польські або інші університети Східної Європи", - додав чиновник.