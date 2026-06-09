Чому вишів стане менше? У МОН озвучили стратегію розвитку університетів

В Україні на сьогодні налічується 116 закладів вищої освіти, підпорядкованих Міністерству освіти і науки. За оцінками відомства, така кількість університетів не відповідає нинішній демографічній ситуації в країні.
Про це заявив заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко під час конференції "Освіта нової України 2.0", передає кореспонтдент РБК-Україна.
Головне:
За його словами, реальна потреба у кількості вишів є значно меншою. Проте в міністерстві планують відмовитися від адміністративного тиску на користь природних змін.
"Насправді їх має бути менше. Але це має бути еволюційно, природно й органічно ухвалене рішення, щоб спільноти об’єднувались не просто тому, що міністерство так придумало, а тому що спільноти вирішили об’єднатись. І у нас в майбутньому будуть такі кейси, коли спільноти між собою домовлятимуться", - переконаний Трофименко.
Він додав, що зараз у вишах посилюють менеджерський склад та підтримують інфраструктуру. Зокрема, йде фінансування від Світового банку на розвиток лабораторій та наукового напрямку.
Заступник міністра додав, що зараз перед українськими університетами відкриваються безпрецедентні можливості: від міжнародних програм обміну до розвитку новітніх розробок в ІТ, аграрному та оборонному секторах. Він переконаний, що саме ці напрями мають стати ключовими конкурентними перевагами.
"У нас абсолютно прекрасні університети. Кожен неповторний, кожен унікальний і власне ми підтримуємо формування спільнот, які об'єднані стратегічно своїм баченням свого закладу, який пливає на розвиток громади, регіону, країни", - підсумував Трофименко.
Також він додав, що МОН цілеспрямовано реалізує декілька політик, які мають підсилити наші заклади освіти. Зокрема, це програма академічних менеджерів з Британською радою, яка має на меті навчити їх нестандартно мислити і думати про майбутнє.
"Наші університети абсолютно не гірші за чеські, польські або інші університети Східної Європи", - додав чиновник.
Нагадаємо, що у 2026-му модернізація мережі закладів вищої освіти продовжиться. Головна мета - скоротити кількість неефективних філій та об’єднати університети, а сильні ЗВО отримають інвестиції на новітнє обладнання.
Процес об'єднання (укрупнення) закладів вищої освіти в Україні в його сучасній фазі активізувався у 2024-му. Саме тоді МОН розпочало системну роботу з формування мережі потужних університетів, ініціювавши перші об'єднання низки навчальних закладів у регіонах (зокрема, у Львові, Одесі та інших містах).
До цього періоду подібні ініціативи мали епізодичний характер або реалізовувалися через реорганізації окремих установ.