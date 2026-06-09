Почему вузов станет меньше? В МОН озвучили стратегию развития университетов

Главное: Министерство образования и науки планирует оптимизировать вузы , это будет проходить через эволюционные и добровольные решения сообществ, а не через административное давление со стороны министерства.

, это будет проходить через эволюционные и добровольные решения сообществ, а не через административное давление со стороны министерства. Учебные заведения усиливают благодаря финансированию Всемирного банка .

. Ключевыми конкурентными преимуществами украинских вузов становятся оборонные, ІТ и аграрные разработки, а также участие в международных программах обмена.

Принцип добровольного объединения

По его словам, реальная потребность в количестве вузов значительно меньше. Однако в министерстве планируют отказаться от административного давления в пользу естественных изменений.

"На самом деле их должно быть меньше. Но это должно быть эволюционно, естественно и органично принятое решение, чтобы сообщества объединялись не просто потому, что министерство так придумало, а потому что сообщества решили объединиться. И у нас в будущем будут такие кейсы, когда сообщества между собой будут договариваться", - убежден Трофименко.

Он добавил, что сейчас в вузах усиливается менеджерский состав и поддерживается инфраструктура. В частности, идет финансирование от Всемирного банка на развитие лабораторий и научного направления.

Развитие и конкурентность вузов

Заместитель министра добавил, что сейчас перед украинскими университетами открываются беспрецедентные возможности: от международных программ обмена до развития новейших разработок в ІТ, аграрном и оборонном секторах. Он убежден, что именно эти направления должны стать ключевыми конкурентными преимуществами.

"У нас абсолютно прекрасные университеты. Каждый неповторимый, каждый уникальный и собственно мы поддерживаем формирование сообществ, которые объединены стратегически своим видением своего заведения, которое влияет на развитие общества, региона, страны", - подытожил Трофименко.

Также он добавил, что МОН целенаправленно реализует несколько политик, которые должны усилить наши заведения образования. В частности, это программа академических менеджеров с Британским советом, которая имеет целью научить их нестандартно мыслить и думать о будущем.

"Наши университеты абсолютно не хуже чешских, польских или других университетов Восточной Европы", - добавил чиновник.