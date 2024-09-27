Навіщо в Україні об'єднують університети і які ВНЗ зазнали змін

В Україні скорочують кількість університетів, шляхом їхньої реорганізації. Під час вступної кампанії процес призупинили, але восени він знову розпочався. Так, 26 вересня Уряд вирішив об'єднати два львівські ВНЗ .

РБК-Україна розповідає про те, навіщо реорганізовують університети і як відбувається процес.

Навіщо проводять реорганізацію університетів і як вона проходить

Основною причиною, через яку Уряд розпочав реорганізацію університетів, став демографічний чинник. В Україні, у порівнянні із попередніми періодами, значно зменшилась кількість студентів. Відповідно відпала потреба у великій кількості ВНЗ. Так, на 350 тисяч населення має бути максимум два виші.

За даними МОН, за останні півтора десятка років середня кількість студентів на один заклад вищої освіти зменшилася із 6,5 тисячі студентів до 3,5 тисячі.

"В Україні існує велика кількість програм, які фактично не надають якісної освіти, а тому де факто є "конторами для продажу дипломів", – раніше заявляв заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький.

Під час реорганізації ВНЗ його самостійна діяльність припиняється, однак всі його права та обов'язки переходять до новоствореної юридичної особи.

Реорганізація може мати форми:

злиття

приєднання

поділу

виокремлення

перетворення

Універсальних критеріїв для реорганізації навчальних закладів нема, в кожному регіоні враховують його специфіку. Якщо у маленькому місті є тільки один університет, то його залишать.

Які університети реорганізовують

у жовті 2023 року повідомили, що Національний авіаційний університет поділять на державний університет "Київський авіаційний інститут" та Українську державну льотну академію

повідомили, що Національний авіаційний університет поділять на державний університет "Київський авіаційний інститут" та Українську державну льотну академію у листопаді 2023 року оголосили про об'єднання Дніпровського національного університету залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна, Національної металургійної академії України, Українського державного хіміко-технологічного університету та Придніпровської державної академії будівництва та архітектури

оголосили про об'єднання Дніпровського національного університету залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна, Національної металургійної академії України, Українського державного хіміко-технологічного університету та Придніпровської державної академії будівництва та архітектури у січня 2024 року Кабмін ухвалив рішення про об’єднання Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського з Національним університетом кораблебудування та утворення багатогалузевого Університету кораблебудування і розвитку півдня

Кабмін ухвалив рішення про об’єднання Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського з Національним університетом кораблебудування та утворення багатогалузевого Університету кораблебудування і розвитку півдня Одеський державний екологічний університет і Фізико-хімічний інститут захисту навколишнього середовища і людини вирішили приєднати до Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

у лютому 2024 року відбулась реорганізація: Українську інженерно-педагогічну академію приєднали до Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

відбулась реорганізація: Українську інженерно-педагогічну академію приєднали до Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Науково-дослідний інститут українознавства увійшов у склад Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Інститут фізичної оптики імені О. Г. Влоха об’єднався з Львівським національним університетом імені Івана Франка

у березні 2024 року було оголошено про об’єднання Української академії друкарства та Національного університету "Львівська політехніка"

було оголошено про об’єднання Української академії друкарства та Національного університету "Львівська політехніка" у квітні 2024 року МОН повідомило про приєднання: Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського до Криворізького національного університету

МОН повідомило про приєднання: Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського до Криворізького національного університету Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту до Українського державного університету науки і технологій

Поліського національного університету з Житомирським державним університетом імені Івана Франка

Луцького національного технічного університету з Донецьким національним технічним університетом

у травні 2024 року МОН заявляло про плани оптимізувати університети у Кам’янець-Подільському та Умані

МОН заявляло про плани оптимізувати університети у Кам’янець-Подільському та Умані у червні 2024 року Львівський національний університет природокористування мали приєднати до Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнології ім. С. З. Ґжицького, втім Уряд погодив дану рекомендацію МОН тільки 26 вересня

Додамо, що в МОН повідомляли, що восени планують реорганізувати ще 18 ВНЗ, втім поки не оприлюднили список, які заклади зазнають змін. Раніше Міністерство також повідомляли про плани приєднати Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського до Національного університету "Києво-Могилянська академія", але рішення скасували.