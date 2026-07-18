Почему отсрочку могут не продлить автоматически и как действовать: инструкция от Минобороны

Автоматическое продление отсрочек от мобилизации может не сработать из-за отсутствия обновленной информации в государственных реестрах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Главное: Почему отсрочка не продлевается: Автоматическое продление может не сработать из-за отсутствия информации или ошибок в государственных реестрах.

Автоматическое продление может не сработать из-за отсутствия информации или ошибок в государственных реестрах. Что делать: Если статус не обновился, необходимо собрать документы, подтверждающие право на отсрочку, и обратиться в ЦНАП.

Если статус не обновился, необходимо собрать документы, подтверждающие право на отсрочку, и обратиться в ЦНАП. Что важно знать: Заявления на оформление или продление отсрочки больше не подаются в ТЦК и СП - это делают через ЦНАП.

Почему система дает сбой

Сейчас цифровой скрининг и автоматическая проверка данных охватывает 22 категории граждан (среди которых лица с инвалидностью, студенты, учителя и многодетные родители).

Однако, если сведения в базе данных устаревшие или внесенные с ошибками, статус не обновится.

Чаще всего с проблемами автоматического продления сталкиваются:

родители троих и более детей (например, из-за задолженности по алиментам или отсутствия данных в ЗАГС);

лица, имеющие родителей с инвалидностью I или II группы;

граждане, осуществляющие постоянный уход за тяжелобольными членами семьи.

Военнообязанным рекомендуют проверить точность написания ФИО, идентификационных кодов и наличие актуальной информации об инвалидности в реестрах Пенсионного фонда Украины.

Алгоритм действий: что делать, если статус не обновился

Если автоматическое продление через приложение "Резерв+" или ЦНАП не произошло, это не означает, что человек потерял право на отсрочку. Для решения проблемы необходимо выполнить два шага:

Подготовить документы: собрать полный пакет бумажных оригиналов и копий, удостоверяющих право на отсрочку.

собрать полный пакет бумажных оригиналов и копий, удостоверяющих право на отсрочку. Обратиться в ЦНАП: с готовыми документами нужно лично прийти в любой удобный Центр предоставления административных услуг.

В Минобороны особо подчеркнули, что по действующим правилам заявления на оформление или продление отсрочек граждане больше не подают в ТЦК и СП.