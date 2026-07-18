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Главная » Жизнь » Общество

Почему отсрочку могут не продлить автоматически и как действовать: инструкция от Минобороны

09:00 18.07.2026 Сб
2 мин
Автоматически продлевать отсрочку должны 22 категориям украинцев
aimg Иван Носальский
Почему отсрочку могут не продлить автоматически и как действовать: инструкция от Минобороны Иллюстративное фото: украинцам могут не продлить отсрочку автоматически (Getty Images)
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Автоматическое продление отсрочек от мобилизации может не сработать из-за отсутствия обновленной информации в государственных реестрах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Главное:

  • Почему отсрочка не продлевается: Автоматическое продление может не сработать из-за отсутствия информации или ошибок в государственных реестрах.
  • Что делать: Если статус не обновился, необходимо собрать документы, подтверждающие право на отсрочку, и обратиться в ЦНАП.
  • Что важно знать: Заявления на оформление или продление отсрочки больше не подаются в ТЦК и СП - это делают через ЦНАП.

Почему система дает сбой

Сейчас цифровой скрининг и автоматическая проверка данных охватывает 22 категории граждан (среди которых лица с инвалидностью, студенты, учителя и многодетные родители).

Однако, если сведения в базе данных устаревшие или внесенные с ошибками, статус не обновится.

Чаще всего с проблемами автоматического продления сталкиваются:

  • родители троих и более детей (например, из-за задолженности по алиментам или отсутствия данных в ЗАГС);
  • лица, имеющие родителей с инвалидностью I или II группы;
  • граждане, осуществляющие постоянный уход за тяжелобольными членами семьи.

Военнообязанным рекомендуют проверить точность написания ФИО, идентификационных кодов и наличие актуальной информации об инвалидности в реестрах Пенсионного фонда Украины.

Алгоритм действий: что делать, если статус не обновился

Если автоматическое продление через приложение "Резерв+" или ЦНАП не произошло, это не означает, что человек потерял право на отсрочку. Для решения проблемы необходимо выполнить два шага:

  • Подготовить документы: собрать полный пакет бумажных оригиналов и копий, удостоверяющих право на отсрочку.
  • Обратиться в ЦНАП: с готовыми документами нужно лично прийти в любой удобный Центр предоставления административных услуг.

В Минобороны особо подчеркнули, что по действующим правилам заявления на оформление или продление отсрочек граждане больше не подают в ТЦК и СП.

Напомним, ранее в Минобороны назвали различия между отсрочками и бронированием.

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