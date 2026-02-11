UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Чому вибори в Україні під час війни - точно не гарна ідея: пояснення Каллас

Фото: Кая Каллас, голова дипломатії Євросоюзу (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Проведення в Україні виборів в умовах війни з Росією - це нехороше рішення. Зараз усі сили необхідно зосередити на протидію зовнішньому противнику.

Як передає РБК-Україна, про це під час спілкування з журналістами заявила глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас.

Читайте також: Вибори і референдум. Зеленський відповів, коли буде розуміння плану дій

Каллас зазначила, що в конституціях більшості країн Європи міститься заборона на проведення виборів під час війни. Це пояснюється тим, що вибори - це боротьба всередині країни між різними політичними силами.

"А коли тривають зовнішні атаки, неможливо проводити вибори, адже противник перебуває ззовні і потрібно зосередити всі зусилля на протидії йому. Саме тому, на мій погляд, проведення виборів під час війни точно не є хорошим рішенням", - додала вона.

За словами глави дипломатії ЄС, вона не бачить ознак, що Росія докладає зусиль для досягнення миру з Україною.

Чутки про вибори в Україні

Нагадаємо, після того, як президент США Дональд Трамп заговорив про необхідність виборів в Україні, українська влада почала працювати над цим питанням.

Зокрема, президент Володимир Зеленський підкреслив, що він готовий до виборів, але тільки за умови, якщо під час виборчого процесу буде забезпечено перемир'я з Росією.

Сьогодні, 11 лютого, FT написало про те, що у Вашингтоні вимагають, щоб Київ провів вибори і референдум за американським мирним планом до 15 травня.

При цьому видання стверджувало, що вибори можуть відбутися 24 лютого - у річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Джерело РБК-Україна у владі зазначило, що вибори залежать від того, чи буде безпека.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЄвросоюзРосійська ФедераціяВибори в УкраїніВійна в Україні