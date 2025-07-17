Чому ви постійно відчуваєте втому: 8 причин, про які ви могли не здогадуватись

Недостатньо сну

Одна з причин, чому ви постійно відчуваєте втому, ймовірно, ви не висипаєтеся. Лікарі рекомендують дорослим спати від семи до дев'яти годин на добу, тому, якщо вам цього не вистачає, це, ймовірно, причина вашої втоми.

Якщо ви вже лягаєте спати рано, можливо, проблема полягає в тому, що ви не можете заснути цілу ніч. Варто переглянути ваш вечірній розпорядок та визначити фактори, які впливають на якість сну. Наприклад, прибрати електронні пристрої, забезпечити правильну температуру у спальні та зробити ліжко більш зручним.

Постійний стрес

Стрес може мати величезний вплив на ваш сон, а також на багато аспектів вашого здоров'я. Дослідження показують, що стрес, пов'язаний з роботою, призводить до втоми. Якщо ви працюєте на роботі з високим навантаженням, ваша професія може бути причиною виснаження.

Щоб справитися з цією проблемою, практикуйте усвідомленість або медитацію. Також допомагає робота з психотерапевтом.

Занадто багато кофеїну

Багато людей п'ють каву, щоб підбадьоритися, але надмірне вживання кофеїну може викликати втому. Це пояснюється тим, що ви відчуваєте більшу втому, а отже споживаєте ще більше кофеїну, і ваш цикл поганого сну продовжується.

Спробуйте зменшити споживання кофеїну (кава або енергетичні напої) та розгляньте напої з трохи меншим вмістом стимулятора, такі як зелений чай.

Недостатньо води

Зневоднення має великий вплив на ваш організм і може викликати втому. Наукові дослідження показали, що зневоднення призводить до зниження рівня енергії. Інші характерні симптоми зневоднення - головний біль і запаморочення.

Національна служба охорони здоров'я рекомендує щодня випивати 8 склянок води, але норма може змінюватися залежно від віку та ваги. Варто пити більше вагітним або тим, хто годує грудьми, знаходиться у спекотному середовищі, багато займається спортом, хворіє або відновлюється після хвороби.

Незбалансоване харчування

Нормальне харчування є важливим для всіх аспектів здоров'я, а брак калорій та необхідних поживних речовин може негативно вплинути на ваш рівень енергії. Без достатньої кількості поживних речовин ваш організм почне розщеплювати жири та м'язи, а це призведе до постійної втоми.

З іншого боку, вживання надмірної кількості ультраоброблених продуктів або продуктів з високим вмістом цукру також призведе до відчуття втоми, оскільки це викликає стрибки та падіння рівня цукру в крові.

Включіть у свій раціон фрукти, овочі, бобові та здорові джерела білка, щоб підтримувати рівень енергії.

Менопауза

Жінки у період менопаузи нерідко відчувають млявість, труднощі зі сном, а це призводить до втоми вдень. Це пов'язано з коливанням гормонів, а також з загальним дискомфортом, який може принести менопауза.

Припливи та нічна пітливість є найпоширенішими винуватцями поганого сну. Спробуйте носити легку піжаму та робити прохолоду у спальні. Також варто розглянути можливість замісної гормональної терапії (ЗГТ), щоб полегшити ці симптоми.

Занадто багато сну

Ви будете здивовані, але надмірний сон також призводить до відчуття більшої втоми. У 2018 році дослідження Університету Західного Онтаріо показало, що надмірний сон може негативно впливати на мозок, оскільки порушує циркадний ритм організму (тобто внутрішній годинник вашого тіла).

Пам'ятайте, що рекомендована кількість сну на ніч для дорослих становить 7-9 годин. Якщо ви спите довше або відчуваєте втому, вмикайте природне світло рано вранці, щоб сигналізувати тілу про настання дня.

Основні захворювання

Також можуть бути серйозніші причини постійного виснаження, такі як діабет, анемія, хвороби серця, апное сну, проблеми з щитовидною залозою та депресія. Більшість людей, які страждають від втоми, не мають медичних проблем, але важливо їх виключити.

Якщо ви відчуваєте втому протягом кількох тижнів і не знаєте чому, а ваша втома впливає на повсякденне життя, або у вас є ще симптоми: втрата ваги, зміна настрою, шум уві сні, вам варто звернутися до лікаря.