Чому вранці варто пити воду перед чищенням зубів: 3 несподівані переваги

Прискорює метаболізм

Склянка води після пробудження може пришвидшити метаболізм на цілих 30%. Гідратація пробуджує організм, що:

прискорює травлення

покращує спалювання калорій

допомагає контролювати вагу

Питна вода (особливо холодна) може тимчасово підвищити швидкість обміну речовин на 24-30% протягом приблизно 30-60 хвилин після вживання.

Це пов’язано з тим, що тіло витрачає енергію на підігрів води до температури тіла й активізує роботу внутрішніх органів.

Захищає мікробіом вашої ротової порожнини

Слина, яка накопичується протягом ночі, містить ферменти та корисні бактерії, що захищають зуби та ясна.

Вода змиває нічні токсини та бактерії. Під час сну слина майже не виділяється, тому бактерії активно розмножуються. Перший ковток води вранці допомагає:

змити частину цих бактерій зі слизової

зволожити ротову порожнину

активізувати травну систему

Але важливо розуміти, що саме чищення зубів все одно потрібне - воно фізично видаляє зубний наліт, який питна вода не прибирає.

Готує травну систему

Вода вранці стимулює травну систему. Склянка води (особливо теплої) допомагає запустити метаболізм, що важливо для ефективного травлення.

Зокрема, вода змиває залишки шлункового соку, слизу та токсинів, що накопичилися за ніч, і готує слизову шлунка до прийому їжі.

Також тепла вода стимулює скорочення стінок кишечника, що сприяє м’якому і природному випорожненню.

За ніч тіло втрачає воду через дихання та піт. Склянка води відновлює водний баланс, що критично важливо для нормального травлення. Уявіть, що кишечник прокидається від легкого поштовху, а не від поштовху кави чи їжі.

Скільки води пити зранку перед сніданком

Оптимальна кількість води зранку перед сніданком - 200-500 мл (1-2 склянки). Це залежить від особистих потреб організму та стилю життя.

Загальні рекомендації такі: