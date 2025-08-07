Почему утром стоит пить воду перед чисткой зубов: 3 неожиданных преимущества

Оказывается, обычный стакан воды перед утренней чисткой зубов может иметь неожиданные преимущества для вашего здоровья. Вода натощак помогает организму "проснуться", активирует обмен веществ и даже защищает зубную эмаль от повреждений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Onlymy health.
Стакан воды после пробуждения может ускорить метаболизм на целых 30%. Гидратация пробуждает организм, что:
Питьевая вода (особенно холодная) может временно повысить скорость обмена веществ на 24-30% в течение примерно 30-60 минут после употребления.
Это связано с тем, что тело тратит энергию на подогрев воды до температуры тела и активизирует работу внутренних органов.
Слюна, которая накапливается в течение ночи, содержит ферменты и полезные бактерии, защищающие зубы и десны.
Вода смывает ночные токсины и бактерии. Во время сна слюна почти не выделяется, поэтому бактерии активно размножаются. Первый глоток воды утром помогает:
Но важно понимать, что сама чистка зубов все равно нужна - она физически удаляет зубной налет, который питьевая вода не убирает.
Вода по утрам стимулирует пищеварительную систему. Стакан воды (особенно теплой) помогает запустить метаболизм, что важно для эффективного пищеварения.
В частности, вода смывает остатки желудочного сока, слизи и токсинов, накопившихся за ночь, и готовит слизистую желудка к приему пищи.
Также теплая вода стимулирует сокращение стенок кишечника, что способствует мягкому и естественному опорожнению.
За ночь тело теряет воду через дыхание и пот. Стакан воды восстанавливает водный баланс, что критически важно для нормального пищеварения. Представьте, что кишечник просыпается от легкого толчка, а не от толчка кофе или пищи.
Оптимальное количество воды утром перед завтраком - 200-500 мл (1-2 стакана). Это зависит от личных потребностей организма и стиля жизни.
Общие рекомендации таковы:
