Чому українцям можуть зменшити або скасувати пенсії: у ПФУ назвали головні причини

Головне: Жорсткі дедлайни: Пенсіонери мають лише 10 днів, аби сповістити ПФУ про зміну паспорта, прізвища чи банківських реквізитів.

Трудовий статус: Обов'язковому декларуванню підлягає працевлаштування, звільнення або початок і припинення підприємницької діяльності.

Примусове стягнення: Якщо пенсіонер вчасно не повідомив про зміни й отримав "зайві" гроші, ПФУ автоматично відраховуватиме до 20% від його щомісячної виплати.

За інформацією профільних фахівців, неповідомлення про певні обставини є найпоширенішою причиною урізання або тимчасового припинення виплат.

Про які зміни особистих даних потрібно заявляти

Будь-які трансформації в документах чи контактах пенсіонера безпосередньо впливають на можливість надання виплат та їхній розмір. Протягом 10 днів органи ПФУ необхідно поінформувати про зміну:

прізвища, імені чи по батькові;

паспортних даних або місця реєстрації;

контактної інформації (номер телефону тощо);

банківських реквізитів (наприклад, у разі переходу в інший банк або зміни карткового рахунку).

Подати оновлені документи громадяни можуть особисто у найближчому сервісному центрі ПФУ, надіслати їх звичайною поштою або скористатися вебпорталом електронних послуг Фонду.

Працевлаштування та звільнення: як це впливає на гроші

Окремим і критично важливим пунктом є повідомлення про початок або завершення трудової та підприємницької діяльності.

"Необхідність повідомлення про працевлаштування чи звільнення пов'язана з тим, що до пенсії можуть встановлювати певні доплати, надбавки чи підвищення, які передбачені тільки непрацюючим пенсіонерам", - наголошують у Пенсійному фонді.

Наприклад, якщо працюючий пенсіонер проігнорує цю вимогу, йому продовжать нараховувати надбавки, на які він втратив право.

І навпаки: своєчасне повідомлення про звільнення чи закриття ФОП дозволить Пенсійному фонду збільшити розмір виплати. Сповістити про зміну трудового статусу можна також безпосередньо через свого роботодавця.

Як ПФУ повертає "зайві" виплати

Якщо через зволікання пенсіонера виникла ситуація із надмірним нарахуванням коштів, держава вимагатиме їхнього повернення: