Чому українцям можуть зменшити або скасувати пенсії: у ПФУ назвали головні причини

Пенсійний фонд України нагадав громадянам про обов'язок вчасно повідомляти про зміни в особистих даних або статусі зайнятості. Ігнорування цих вимог може призвести до утворення надплати, яку згодом доведеться повертати державі.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на ПФУ.
Головне:
Будь-які трансформації в документах чи контактах пенсіонера безпосередньо впливають на можливість надання виплат та їхній розмір. Протягом 10 днів органи ПФУ необхідно поінформувати про зміну:
Подати оновлені документи громадяни можуть особисто у найближчому сервісному центрі ПФУ, надіслати їх звичайною поштою або скористатися вебпорталом електронних послуг Фонду.
Окремим і критично важливим пунктом є повідомлення про початок або завершення трудової та підприємницької діяльності.
"Необхідність повідомлення про працевлаштування чи звільнення пов'язана з тим, що до пенсії можуть встановлювати певні доплати, надбавки чи підвищення, які передбачені тільки непрацюючим пенсіонерам", - наголошують у Пенсійному фонді.
Наприклад, якщо працюючий пенсіонер проігнорує цю вимогу, йому продовжать нараховувати надбавки, на які він втратив право.
І навпаки: своєчасне повідомлення про звільнення чи закриття ФОП дозволить Пенсійному фонду збільшити розмір виплати. Сповістити про зміну трудового статусу можна також безпосередньо через свого роботодавця.
Якщо через зволікання пенсіонера виникла ситуація із надмірним нарахуванням коштів, держава вимагатиме їхнього повернення:
