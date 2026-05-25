Почему украинцам могут уменьшить или отменить пенсии: в ПФУ назвали главные причины

Пенсионный фонд Украины напомнил гражданам об обязанности вовремя сообщать об изменениях в личных данных или статусе занятости. Игнорирование этих требований может привести к образованию надплаты, которую потом придется возвращать государству.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ПФУ.
Главное:
Любые трансформации в документах или контактах пенсионера непосредственно влияют на возможность предоставления выплат и их размер. В течение 10 дней органы ПФУ необходимо проинформировать об изменении:
Подать обновленные документы граждане могут лично в ближайшем сервисном центре ПФУ, отправить их по обычной почте или воспользоваться веб-порталом электронных услуг Фонда.
Отдельным и критически важным пунктом является сообщение о начале или завершении трудовой и предпринимательской деятельности.
"Необходимость сообщения о трудоустройстве или увольнении связана с тем, что к пенсии могут устанавливать определенные доплаты, надбавки или повышения, которые предусмотрены только неработающим пенсионерам", - отмечают в Пенсионном фонде.
Например, если работающий пенсионер проигнорирует это требование, ему продолжат начислять надбавки, на которые он потерял право.
И наоборот: своевременное уведомление об увольнении или закрытии ФЛП позволит Пенсионному фонду увеличить размер выплаты. Известить об изменении трудового статуса можно также непосредственно через своего работодателя.
Если из-за промедления пенсионера возникла ситуация с чрезмерным начислением средств, государство потребует их возврата:
