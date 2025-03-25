Чому Україні важливо утримувати буферну зону на території Росії: пояснення експерта

Україні важливо утримувати буферну зону у Курській та Бєлгородській областях. Зокрема через те, що туди Росія перекидає частину військ з фронту на українській території.

"Для чого нам ці операції й наскільки глибоко ми можемо просуватися? Неглибоко. Я думаю про сотні кілометрів мова взагалі не йде. Я думаю, це має бути десятки кілометрів, ну хоча б до сотні, скажімо. Так хотілося б", - сказав Гетьман.

За його словами, ЗСУ створюють буферну зону, через яку щонайменше артилерійські снаряди не всі прилетять до території України. Це стосується більше великих міст, таких як Харків і Суми.

"Так, тут є політична складова. А от варто чи не варто це робити? Це варто робити. Але треба робити це так, щоб ми несли мінімальні втрати при цьому. І тут повинен бути високий фах командирів, які організовують ці бойові дії. Тоді там треба закріплюватись і тримати там оборону вже глиб російської території, тримаючи буферну зону", - зазначив експерт.

Він також пояснив, чому це важливо з військової точки зору і чому не краще було б використовувати ці війська для інших наших напрямків.

"Це таке питання, знаєте, провокаційне. Тому що на російсько-українській війні знаходиться 600 тисяч плюс-мінус російських військовослужбовців. Вони втрачають 1250 в середньому в день, але вони приблизно 30-35 тисяч можуть долучати в місяць через рекрутинг через інші засоби й кількість їхніх військ ну практично вона стає менша, але не суттєво", - розповів Гетьман.

Він зазначив, що коли росіяни дають відсіч і ведуть бойові дії з українськими захисниками у Курській чи Бєлгородській областях, це ті ж самі військові РФ з цих 600 тисяч.

"От що головне. Тобто туди не переміщуються війська з якогось Сибіру чи Далекого Сходу. Тобто 600 тисяч воює на російсько-українській війні на нашій території, а там тільки у Курській області 80 тисяч. І там ще приблизно стільки ж буде у Бєлгородській, якщо там буде розвиватися ця ситуація", - додав експерт.

Тобто, за його словами, 100-150 тисяч окупантів воює на території РФ, які зняли з тих 600 тисяч.

"Тобто на нашій території залишилося не 600, а 500 тисяч. Тоді просте питання, а чи не було б цікаво, щоб з тих 600 тисяч, які воюють проти нас, не 150 воювали на території РФ, а 300 тисяч, або всі 600 на території РФ, щоб там була війна? Тобто це про те, що ми багато разів казали, переносити війну на територію ворога", - зазначив Гетьман.