Почему Украине важно удерживать буферную зону на территории России: объяснение эксперта

Украине важно удерживать буферную зону в Курской и Белгородской областях. В частности из-за того, что туда Россия перебрасывает часть войск с фронта на украинской территории.

"Для чего нам эти операции и насколько глубоко мы можем продвигаться? Неглубоко. Я думаю о сотнях километров речь вообще не идет. Я думаю, это должно быть десятки километров, ну хотя бы до сотни, скажем. Так хотелось бы", - сказал Гетьман.

По его словам, ВСУ создают буферную зону, через которую по меньшей мере артиллерийские снаряды не все прилетят на территорию Украины. Это касается больше крупных городов, таких как Харьков и Сумы.

"Да, здесь есть политическая составляющая. А вот стоит или не стоит это делать? Это стоит делать. Но надо делать это так, чтобы мы несли минимальные потери при этом. И здесь должен быть высокий профессионализм командиров, которые организуют эти боевые действия. Тогда там надо закрепляться и держать там оборону уже глубже российской территории, держа буферную зону", - отметил эксперт.

Он также объяснил, почему это важно с военной точки зрения и почему не лучше было бы использовать эти войска для других наших направлений.

"Это такой вопрос, знаете, провокационный. Потому что на российско-украинской войне находится 600 тысяч плюс-минус российских военнослужащих. Они теряют 1250 в среднем в день, но они примерно 30-35 тысяч могут приобщать в месяц через рекрутинг через другие средства и количество их войск ну практически оно становится меньше, но не существенно", - рассказал Гетьман.

Он отметил, что когда россияне дают отпор и ведут боевые действия с украинскими защитниками в Курской или Белгородской областях, это те же военные РФ из этих 600 тысяч.

"Вот что главное. То есть туда не перемещаются войска из какой-то Сибири или Дальнего Востока. То есть 600 тысяч воюет на российско-украинской войне на нашей территории, а там только в Курской области 80 тысяч. И там еще примерно столько же будет в Белгородской, если там будет развиваться эта ситуация", - добавил эксперт.

То есть, по его словам, 100-150 тысяч оккупантов воюет на территории РФ, которые сняли из тех 600 тысяч.

"То есть на нашей территории осталось не 600, а 500 тысяч. Тогда простой вопрос, а не было бы интересно, чтобы из тех 600 тысяч, которые воюют против нас, не 150 воевали на территории РФ, а 300 тысяч, или все 600 на территории РФ, чтобы там была война? То есть это о том, что мы много раз говорили, переносить войну на территорию врага", - отметил Гетьман.