Чому в Україні почастішали повітряні тривоги: експерт назвав причини

Часті оголошення повітряної тривоги мають декілька причин:

перша - пошкодження літака А-50 у Мачулищах партизанами, внаслідок чого ворог почав шукати нові способи виявити позиції наших ППО.

"Наприклад, у середу було зафіксовано зліт винищувача МіГ-31 - не носія ракет "Кинджал" (МіГ-31К) - а літака-розвідника. Крім того, були польоти СУ-24, які також призначені для розвідки. Увечері злетів Ту-22, який є носієм ракет Х-22. Ймовірно, він також мав активізувати нашу ППО. І я впевнений, що в цей час десь також працювали літаки-розвідники", - пояснив Криволап.

друга причина полягає у спробі "кошмарити" населення, оскільки під час повітряної тривоги зриваються плани людей, зупиняється робота закладів й підприємств. Оголошення повітряної тривоги через зліт носія "Кинджалів", які ми не можемо збивати також є певним потрясінням для людей.

Як відбувається розвідка позицій ППО

"На території України розташовані радіолокаційні станції - елементи систем ППО, які відстежують повітряний простір. Вони передають інформацію на командні пункти і тоді, під час атаки, відбувається перехоплення ракет, що летять у наш бік, за допомогою засобів ППО", - розповідає авіаційний експерт.

Деякі з радіолокаційних станцій перебувають у черговому режимі, інші ж - в активному. У разі зльоту об'єкта на території Росії й Білорусі активні станції засікають його. Залежно від рівня і ступеня загрози - підключаються інші станції.

"Паралельно, наприклад, злітав розвідник А-50У з території Білорусі. Він досить далеко бачив - до 500 кілометрів. Він засікав наші радіолокаційні станції, які активізувалися через загрозу пусків. Оскільки цей А-50 зараз не виконує ці функції, це роблять інші літаки - той же МіГ-31 (не МіГ-31К), Су-24 та інші", - зауважив Криволап.

Водночас винищувачі не мають можливості засікати станції настільки достовірно і далеко, як А-50.