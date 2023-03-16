Чому в Україні почастішали повітряні тривоги: експерт назвав причини

Останніми днями в Україні почастішали випадки оголошення повітряної тривоги. Окрім спроби "кошмарити" цивільних, російські окупанти продовжують шукати нові способи виявити наші ППО.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів авіаційний експерт Костянтин Криволап.
Часті оголошення повітряної тривоги мають декілька причин:
"Наприклад, у середу було зафіксовано зліт винищувача МіГ-31 - не носія ракет "Кинджал" (МіГ-31К) - а літака-розвідника. Крім того, були польоти СУ-24, які також призначені для розвідки. Увечері злетів Ту-22, який є носієм ракет Х-22. Ймовірно, він також мав активізувати нашу ППО. І я впевнений, що в цей час десь також працювали літаки-розвідники", - пояснив Криволап.
"На території України розташовані радіолокаційні станції - елементи систем ППО, які відстежують повітряний простір. Вони передають інформацію на командні пункти і тоді, під час атаки, відбувається перехоплення ракет, що летять у наш бік, за допомогою засобів ППО", - розповідає авіаційний експерт.
Деякі з радіолокаційних станцій перебувають у черговому режимі, інші ж - в активному. У разі зльоту об'єкта на території Росії й Білорусі активні станції засікають його. Залежно від рівня і ступеня загрози - підключаються інші станції.
"Паралельно, наприклад, злітав розвідник А-50У з території Білорусі. Він досить далеко бачив - до 500 кілометрів. Він засікав наші радіолокаційні станції, які активізувалися через загрозу пусків. Оскільки цей А-50 зараз не виконує ці функції, це роблять інші літаки - той же МіГ-31 (не МіГ-31К), Су-24 та інші", - зауважив Криволап.
Водночас винищувачі не мають можливості засікати станції настільки достовірно і далеко, як А-50.
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