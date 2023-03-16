Почему в Украине участились воздушные тревоги: эксперт назвал причины

Частые объявления воздушной тревоги имеют несколько причин:

первая - повреждение самолета А-50 в Мачулищах партизанами, в результате чего враг начал искать новые способы выявить позиции наших ПВО.

"Например, в среду был зафиксирован взлет истребителя МиГ-31 - не носителя ракет "Кинжал" (МиГ-31К) - а самолета-разведчика. Кроме того, были полеты СУ-24, которые также предназначены для разведки. Вечером взлетел Ту-22, который является носителем ракет Х-22. По всей вероятности, он также должен был активизировать нашу ПВО. И я уверен, что в это время где-то также работали самолеты-разведчики", - пояснил Криволап.

вторая причина состоит в попытке "кошмарить" население, поскольку во время воздушной тревоги срываются планы людей, останавливается работа заведений и предприятий. Объявление воздушной тревоги из-за взлета носителя "Кинжалов", которые мы не можем сбивать, также является определенным потрясением для людей.

Как происходит разведка позиций ПВО

"На территории Украины расположены радиолокационные станции - элементы систем ПВО, которые отслеживают воздушное пространство. Они передают информацию на командные пункты и тогда, во время атаки, происходит перехват летящих в нашу сторону ракет с помощью средств ПВО", - рассказывает авиационный эксперт.

Некоторые из радиолокационных станций находятся в дежурном режиме, а другие - в активном. В случае взлета объекта на территории России и Белоруссии активные станции засекают его. В зависимости от уровня и степени угрозы - подключаются другие станции.

"Параллельно, например, взлетал разведчик А-50У с территории Беларуси. Он достаточно далеко видел - до 500 километров. Он засекал наши радиолокационные станции, которые активизировались из-за угрозы пусков. Поскольку этот А-50 сейчас не выполняет эти функции, это делают другие самолеты - то же МиГ-31 (не МиГ-31К), Су-24 и другие", - заметил Криволап.

В то же время истребители не имеют возможности засекать станции столь достоверно и далеко, как А-50.