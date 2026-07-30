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Чому Україна не б'є по "Іскандерах" на землі та що змінить балістика: пояснення експерта

12:04 30.07.2026 Чт
2 хв
Для ефективної боротьби з "Іскандерами" ЗСУ не вистачає ключового компонента
aimg Костянтин Широкун aimg Костянтин Криволап Експерт
Фото: ЗСУ не атакують "Іскандери" на землі, ситуацію змінить власна балістика (Getty Images)

Україна зможе ефективно боротись з російськими балістичними ракетами, знищуючи їх пускові установки, коли отримає власну серійну балістику.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів авіаційний експерт Костянтин Криволап.

Головне:

  • Росіяни ховають "Іскандери" на військових аеродромах. На таких об'єктах є великі капоніри, де можуть зберігатись пускові установки.
  • Українська авіація може знищувати "Іскандери". Але для цього потрібен час, щоб бойова авіація ЗСУ встигла нанести точний удар.
  • Треба знищити кілька ворожих пускових установок, і ударів по Києву стане значно менше.Українська балістика дозволить ефективно боротись з "Іскандерами".

За словами експерта, росіяни розміщують пускові установки балістичних ракет, які атакують столицю, на відстані 200-250 кілометрів від кордону. За останні кілька років відомо кілька підтверджених уражень у ТРК "Іскандер", але їх дуже важко помітити.

Де росіяни ховають "Іскандери"

В основному, ОТРК "Іскандер" ховають в капонірах на військових аеродромах, де є великі сховища для літаків.

Зафіксувати висування наземних комплексів на бойові позиції може лише дрон-розвідник далекого радіусу дії, тому що людині помітити такі дії фактично неможливо - усі периметри таких аеродромів дуже добре охороняються.

Якщо дрон-розвідник помітив висування "Іскандеру", далі він передає команду на командний пункт, з цього командного пункту йде наказ літакам. І поки бойова авіація злетить, добереться до точки нанесення удару, ОТРК встигне приїхати і нанести удар.

До пускової позиції "Іскандер" Їде 40-50 хвилин, на розгортання треба ще хвилин 20. Тобто українська авіація повинна випередити російський розрахунок.

Українська балістика кардинально змінить ситуацію

Українські балістичні ракети, для прикладу FP-7, зможуть значно швидше наносити удари по "Іскандерах". Ракети від Fire Point зможуть пролітати 250-300 кілометрів, та дуже швидко влучати пускові установки.

"Там не така велика кількість локацій для запусків. І коли він приїжджає, розгортається, наноситься удар нашими балістичними ракетами. Тоді ми будемо ефективно їх знищувати. Треба знищити 2-3-5 комплексів, і всі інші будуть думати, чи виїжджати, чи не виїжджати. Тому що це буде самогубство", - підкреслив Криволап.

Нагадаємо, раніше у ГУР розповіли, що РФ використовує японські і китайські верстати при виробництві КАБів, ракет та артилерійських боєприпасів.

Також раніше у ГУР Міноборони України розповіли про 68 нових компонентів, виявлених у російських ракетах та дронах, якими ворог атакує енергетичні об'єкти.

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