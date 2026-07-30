Почему Украина не бьет по "Искандерам" на земле и что изменит баллистика: объяснение эксперта

Украина сможет эффективно бороться с российскими баллистическими ракетами, уничтожая их пусковые установки, когда получит свою серийную баллистику.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал авиационный эксперт Константин Криволап.
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По словам эксперта, россияне размещают пусковые установки баллистических ракет, атакующих столицу, в 200-250 километрах от границы. За последние несколько лет известно несколько подтвержденных поражений в ТРК "Искандер", но их очень сложно заметить.
В основном ОТРК "Искандер" хоронят в капонирах на военных аэродромах, где есть большие хранилища для самолетов.
Зафиксировать выдвижение наземных комплексов на боевые позиции может только дрон-разведчик дальнего радиуса действия, потому что человеку заметить такие действия фактически невозможно – все периметры таких аэродромов очень хорошо охраняются.
Если дрон-разведчик заметил выдвижение "Искандера", он передает команду на командный пункт, из этого командного пункта идет приказ самолетам. И пока боевая авиация взлетит, доберется до точки нанесения удара, ОТРК успеет приехать и нанести удар.
До пусковой позиции "Искандер" Едет 40-50 минут, на развертывание нужно еще минут 20. То есть, украинская авиация должна опередить российский расчет.
Украинские баллистические ракеты, например FP-7, смогут значительно быстрее наносить удары по "Искандерам". Ракеты от Fire Point смогут пролетать 250-300 километров и очень быстро попадать пусковые установки.
"Там не такое большое количество локаций для запусков. И когда он приезжает, разворачивается, наносится удар нашими баллистическими ракетами. Тогда мы будем эффективно их уничтожать. Надо уничтожить 2-3-5 комплексов, и все остальные будут думать, выезжать или не уезжать. Потому что это будет самоубийство", - подчеркнул он.
Напомним, ранее в ГУР рассказали, что РФ использует японские и китайские станки при производстве КАБов , ракет и артиллерийских боеприпасов.
Также ранее в ГУР Минобороны Украины рассказали о 68 новых компонентах , обнаруженных в российских ракетах и дронах, которыми враг атакует энергетические объекты.