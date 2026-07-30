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Почему Украина не бьет по "Искандерам" на земле и что изменит баллистика: объяснение эксперта

12:04 30.07.2026 Чт
2 мин
Для эффективной борьбы с "Искандерами" ВСУ не хватает ключевого компонента
aimg Константин Широкун aimg Константин Криволап Эксперт
Фото: ВСУ не атакуют "Искандеры" на земле, ситуацию изменит собственная баллистика (Getty Images)

Украина сможет эффективно бороться с российскими баллистическими ракетами, уничтожая их пусковые установки, когда получит свою серийную баллистику.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал авиационный эксперт Константин Криволап.

Главное:

  • Россияне хоронят "Искандеры" на военных аэродромах. На таких объектах есть большие капониры, где могут храниться пусковые установки.
  • Украинская авиация может уничтожать "Искандеры". Но для этого нужно время, чтобы боевая авиация ВСУ успела нанести точный удар.
  • Надо уничтожить несколько вражеских пусковых установок, и ударов по Киеву станет гораздо меньше. Украинская баллистика позволит эффективно бороться с "Искандерами".

По словам эксперта, россияне размещают пусковые установки баллистических ракет, атакующих столицу, в 200-250 километрах от границы. За последние несколько лет известно несколько подтвержденных поражений в ТРК "Искандер", но их очень сложно заметить.

Где россияне хоронят "Искандеры"

В основном ОТРК "Искандер" хоронят в капонирах на военных аэродромах, где есть большие хранилища для самолетов.

Зафиксировать выдвижение наземных комплексов на боевые позиции может только дрон-разведчик дальнего радиуса действия, потому что человеку заметить такие действия фактически невозможно – все периметры таких аэродромов очень хорошо охраняются.

Если дрон-разведчик заметил выдвижение "Искандера", он передает команду на командный пункт, из этого командного пункта идет приказ самолетам. И пока боевая авиация взлетит, доберется до точки нанесения удара, ОТРК успеет приехать и нанести удар.

До пусковой позиции "Искандер" Едет 40-50 минут, на развертывание нужно еще минут 20. То есть, украинская авиация должна опередить российский расчет.

Украинская баллистика кардинально изменит ситуацию

Украинские баллистические ракеты, например FP-7, смогут значительно быстрее наносить удары по "Искандерам". Ракеты от Fire Point смогут пролетать 250-300 километров и очень быстро попадать пусковые установки.

"Там не такое большое количество локаций для запусков. И когда он приезжает, разворачивается, наносится удар нашими баллистическими ракетами. Тогда мы будем эффективно их уничтожать. Надо уничтожить 2-3-5 комплексов, и все остальные будут думать, выезжать или не уезжать. Потому что это будет самоубийство", - подчеркнул он.

Напомним, ранее в ГУР рассказали, что РФ использует японские и китайские станки при производстве КАБов , ракет и артиллерийских боеприпасов.

Также ранее в ГУР Минобороны Украины рассказали о 68 новых компонентах , обнаруженных в российских ракетах и дронах, которыми враг атакует энергетические объекты.

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