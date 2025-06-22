Почему животные едят траву: скрытые причины и когда это опасно

Если ваша собака или кот вдруг начал жевать траву или землю, не спешите ругать ее - организм может подавать важные сигналы.

О том, почему домашние любимцы прибегают к такому поведению, рассказала РБК-Украина ветеринарный врач-гастроэнтеролог, специалист по УЗИ брюшной полости Ольга Степаненко.

Основные причины, почему животные едят траву

Недостаточное количество клетчатки

Если рацион несбалансирован или же подобран не под физиологические потребности животного, организм может "искать" дополнительные источники клетчатки. А она содержится в хорошем количестве в траве.

Особенно это актуально для животных на промышленном или однотипном корме.

Стимуляция рвоты

Рвота, как и диарея, может быть защитным механизмом ЖКТ, например при паразитарных или вирусных инвазиях. И для того, чтобы ее вызвать, животное может наесться травы.

Таким образом организм пытается самостоятельно очиститься.

Психогенная причина

Некоторым животным нравится данный процесс, например, как метод успокоения.

Это может быть поведенческий ритуал - своеобразная "пет-терапия".

Поедание несъедобного как симптом

Это может говорить о нарушении всасывания питательных веществ (синдром мальабсорбции). В этом случае может возникать диарея, снижение массы тела, чрезмерный аппетит.

В таких ситуациях следует обратиться к ветеринару и сдать анализы.

Что нужно знать об опасности травы на улице

Поедание травы на улице может иметь негативные последствия в плане паразитарной инвазии, там очень часто любят жить личинки, яйца гельминтов и цисты простейших.

То есть на вид обычная зелень может нести реальную угрозу здоровью.

Запомните: если животное регулярно ест траву, землю или несъедобные предметы - это не всегда "игра" или каприз.

В некоторых случаях это признак недостатка питательных веществ, стресса или проблем с кишечником.

Стоит проанализировать рацион и поведение, а также обратиться к специалисту для профилактики серьезных осложнений.