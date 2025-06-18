ua en ru
Ср, 18 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Якщо у вашого кота є літера "М" на лобі, то ви маєте знати ці нюанси

Середа 18 червня 2025 09:33
UA EN RU
Якщо у вашого кота є літера "М" на лобі, то ви маєте знати ці нюанси Яке має значення літера "М" на лобі у кота (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

У деяких котів, особливо табі, на лобі чітко видно візерунок у формі літери "М". Багато хто вважає це просто випадковістю, але і наука, і фольклор мають свої версії.

Чому з'являється ця мітка, що вона означає і які легенди про неї мають сотні років, розповідає РБК-Україна.

Літера "М" на лобі котів - не просто миле забарвлення. У давнину цю мітку вважали священною, а сьогодні вчені вже мають чітке пояснення її появи. Чи справді ця літера має містичне походження? І що говорить про неї генетика?

Що за "М" і де її можна побачити

Цей візерунок найбільш характерний для табі-котів - тварин із тигровими або плямистими смугами.

Саме при таких забарвленнях на лобі формується темна мітка у вигляді літери "М". Її видно особливо чітко у котів із класичним (мармуровим), макрельовим (тигровим) або плямистим табі-забарвленням.

Старі легенди: кіт пророка, Ісуса і Мухаммеда

Існує кілька версій походження "М" у котів у фольклорі різних культур:

Ісламська легенда каже, що пророк Мухаммед дуже любив свою кішку Муеззу. Коли вона спала на його одязі, він відрізав рукав, аби не турбувати її. У подяку Аллах подарував кішці знак поваги - літеру "М" на лобі, як символ благословення.

У християнській традиції є версія, що під час народження Ісуса маленький кіт зігрівав немовля своїм тілом. Марія погладила його, залишивши на лобі першу літеру свого імені - "М".

У єгиптян коти були священними. І хоч "М" як літера латинки тоді не існувала, особливі мітки на лобі вважалися знаком обраності.

Що каже наука: генетика, пігментація та типи coat pattern

А тепер до сухої правди. Мітка "М" - це генетично закладена частина табі-забарвлення. Вона формується під впливом певного типу пігменту, який утворює смуги або візерунки на лобі.

Основні типи coat pattern:

Макрель табі - смугастий, з вертикальними лініями, де "М" видно найкраще

Класичний табі - з великими завитками на боках і характерною "М"

Плямистий табі - замість смуг плями, але "М" може зберігатись

Тікед табі - мінімум візерунків, але легкий силует "М" все одно можливий

Ген Agouti регулює перемикання пігменту в шерсті - він відповідальний за смугастість і цю мітку. Саме він створює ті дрібні "перемикання" кольору в шерстинках, які візуально складаються у літеру.

Чи можна вважати кота з "М" особливим?

Наявність "М" не впливає на характер чи здоров'я тварини. Але завдяки легендам і візуальній особливості таких котів часто вважають мудрими, містичними чи навіть талісманами.

До речі, серед найвідоміших котів з такою міткою - Мейн-куни, абіссинські та багато безпородних улюбленців.

Літера "М" на лобі у кота - це не магія, а генетика. Але навряд чи хтось заборонить вам бачити в цьому щось більше.

Адже коти з "М" і справді мають якийсь особливий, майже стародавній вигляд. Можливо, у кожному з них і досі живе давня легенда.

Вас може зацікавити:

Під час написання матеріалу були використані джерела: The Cat Fanciers’ Association, American Society for the Prevention of Cruelty to Animals, Genetic Science Learning Center, University of Utah.

Читайте РБК-Україна в Google News
Цікаві факти Тварини Кішки
Новини
У Києві під завалами зруйнованого будинку продовжують діставати тіла жертв
У Києві під завалами зруйнованого будинку продовжують діставати тіла жертв
Аналітика
Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді
Роман Коткореспондент РБК-Україна Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді