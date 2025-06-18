Якщо у вашого кота є літера "М" на лобі, то ви маєте знати ці нюанси

У деяких котів, особливо табі, на лобі чітко видно візерунок у формі літери "М". Багато хто вважає це просто випадковістю, але і наука, і фольклор мають свої версії.

Чому з'являється ця мітка, що вона означає і які легенди про неї мають сотні років, розповідає РБК-Україна.

Літера "М" на лобі котів - не просто миле забарвлення. У давнину цю мітку вважали священною, а сьогодні вчені вже мають чітке пояснення її появи. Чи справді ця літера має містичне походження? І що говорить про неї генетика?

Що за "М" і де її можна побачити

Цей візерунок найбільш характерний для табі-котів - тварин із тигровими або плямистими смугами.

Саме при таких забарвленнях на лобі формується темна мітка у вигляді літери "М". Її видно особливо чітко у котів із класичним (мармуровим), макрельовим (тигровим) або плямистим табі-забарвленням.

Старі легенди: кіт пророка, Ісуса і Мухаммеда

Існує кілька версій походження "М" у котів у фольклорі різних культур:

Ісламська легенда каже, що пророк Мухаммед дуже любив свою кішку Муеззу. Коли вона спала на його одязі, він відрізав рукав, аби не турбувати її. У подяку Аллах подарував кішці знак поваги - літеру "М" на лобі, як символ благословення.

У християнській традиції є версія, що під час народження Ісуса маленький кіт зігрівав немовля своїм тілом. Марія погладила його, залишивши на лобі першу літеру свого імені - "М".

У єгиптян коти були священними. І хоч "М" як літера латинки тоді не існувала, особливі мітки на лобі вважалися знаком обраності.

Що каже наука: генетика, пігментація та типи coat pattern

А тепер до сухої правди. Мітка "М" - це генетично закладена частина табі-забарвлення. Вона формується під впливом певного типу пігменту, який утворює смуги або візерунки на лобі.

Основні типи coat pattern:

Макрель табі - смугастий, з вертикальними лініями, де "М" видно найкраще

Класичний табі - з великими завитками на боках і характерною "М"

Плямистий табі - замість смуг плями, але "М" може зберігатись

Тікед табі - мінімум візерунків, але легкий силует "М" все одно можливий

Ген Agouti регулює перемикання пігменту в шерсті - він відповідальний за смугастість і цю мітку. Саме він створює ті дрібні "перемикання" кольору в шерстинках, які візуально складаються у літеру.

Чи можна вважати кота з "М" особливим?

Наявність "М" не впливає на характер чи здоров'я тварини. Але завдяки легендам і візуальній особливості таких котів часто вважають мудрими, містичними чи навіть талісманами.

До речі, серед найвідоміших котів з такою міткою - Мейн-куни, абіссинські та багато безпородних улюбленців.

Літера "М" на лобі у кота - це не магія, а генетика. Але навряд чи хтось заборонить вам бачити в цьому щось більше.

Адже коти з "М" і справді мають якийсь особливий, майже стародавній вигляд. Можливо, у кожному з них і досі живе давня легенда.