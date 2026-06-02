Чому "Циркони" важко збити та чи може РФ запускати їх масовано: аналіз експерта

3М22 "Циркон" - це російська протикорабельна ракета. За час російсько-української війни вона не раз використовувалася ворогом для обстрілів міст України, але в менших кількостях в одному ударі.

Наразі ці ракети стали додатковим інструментом для посилення ефективності масованих атак противника.

Попри те, що початково ракета проектувалася для ураження надводних кораблів супротивника з системами ППО та ПРО, наразі ворог використовує її нетипово - для ударів по наземних цілях на території України.

Головні характеристики ракети "Циркон"

Оскільки ракета є відносно новою для російської армії, її точні тактико-технічні характеристики не розголошуються. Проте з відкритих джерел та заяв відомо про такі орієнтовні параметри:

Дальність стрільби : від 600-1000 км до 1500 км;

: від 600-1000 км до 1500 км; Висота польоту : 30-40 км;

: 30-40 км; Швидкість : на основній маршевій ділянці - 5,5 "махів", на завершальній ділянці - до 7,5 "махів";

: на основній маршевій ділянці - 5,5 "махів", на завершальній ділянці - до 7,5 "махів"; Маса бойової частини : від 300 до 400 кг;

: від 300 до 400 кг; Довжина: 8-10 метрів.

За наявними даними, "Циркон" є двоступеневою ракетою, де перший ступінь працює на твердому паливі, а другий обладнаний прямоточним повітряно-реактивним двигуном. Цілевказівку для неї забезпечують супутники або розвідувальні літаки.

Особливості пусків та головна небезпека

Раніше запуски "Цирконів" фіксувалися з території тимчасово окупованого Криму по Київській, Харківській та Вінницькій областях. Наразі ворог також застосовує їх із пускових установок у Курській області РФ.

Як пояснює аналітик Українського центру безпеки та співпраці (УЦБС) Антон Земляний, росіяни переробили цю протикорабельну ракету під наземні мобільні берегові пускові установки "Бастіон" (які раніше використовувалися для пусків ракет "Онікс").

Основними загрозами "Цирконів" є:

Справжня гіперзвукова швидкість. На відміну від ракет типу "Кинджал", "Циркон" є дійсно гіперзвуковою зброєю з надзвичайно високою швидкістю, через що вона вкрай швидко входить у повітряний простір.

На відміну від ракет типу "Кинджал", "Циркон" є дійсно гіперзвуковою зброєю з надзвичайно високою швидкістю, через що вона вкрай швидко входить у повітряний простір. Мінімальний час на реагування. Залежно від розташування пускових установок у Курській області, час підльоту ракети до цілей в Україні становить усього близько 3-6 хвилин . Це залишає дуже мало часу як для протидії ППО, так і для того, щоб громадяни встигли спуститися в укриття.

. Це залишає дуже мало часу як для протидії ППО, так і для того, щоб громадяни встигли спуститися в укриття. Висока точність. Оскільки ракета створювалася для влучання в кораблі у відкритому морі, її відхилення від цілі має бути мінімальним. Відповідно, вона може бути точнішою за інші ракетні засоби РФ.

Чи може українська ППО збивати "Циркони"

Як зазначав раніше колишній речник Повітряних сил Юрій Ігнат, ракета "Циркон" підіймається на висоту понад 40 км і атакує по балістичній траєкторії.

Українська протиповітряна оборона вже неодноразово успішно перехоплювала ці ракети, зокрема під час атак на Київ. Для ефективного збиття "Цирконів" американська система Patriot із ракетами-перехоплювачами має перебувати у потрібний час і в потрібному місці.

Проте під час сьогоднішньої атаки на Україну, в ніч на 2 травня жодну з ракет "Циркон" (зокрема всі 8 одиниць в обстрілі) збити не вдалося.

За словами експерта Антона Земляного, причиною є гострий дефіцит протибалістичних ракет-перехоплювачів - неможливість партнерів вчасно надати ракети PAC-3 для Patriot.

Через брак боєкомплекту до Patriot наразі значна частина балістики та всі запущені "Циркони" долітають до своїх цілей.

Обсяги виробництва та тактика РФ

За даними Головного управління розвідки, темпи виробництва "Цирконів" у Росії суттєво не зростають, проте воно є налагодженим - ворог виготовляє близько 10 одиниць на місяць. За останні роки РФ спромоглася накопичити загалом близько 200 з лишком таких ракет.

Експерт зазначає, що окупанти не застосовують "Циркони" масово, як крилаті ракети Х-101 чи "Калібри". Натомість їх використовують для диверсифікації номенклатури озброєння та створення додаткового тиску на українську ППО.

На думку аналітика, оскільки Росія не здатна постійно запускати по 30 стандартних балістичних ракет щомісяця без тривалого накопичення, вона розбавляє атаки "Цирконами", намагаючись максималізувати якість та ефективність ураження цілей на території України.

"Якби в нас була достатня кількість ракет-перехоплювачів до систем Patriot, то цей виклик з "Цирконами" ми б успішно подолали", - підсумував співрозмовник.