Почему "Цирконы" трудно сбить и может ли РФ запускать их массированно: анализ эксперта

3М22 "Циркон" - это российская противокорабельная ракета. За время российско-украинской войны она не раз использовалась врагом для обстрелов городов Украины, но в меньших количествах в одном ударе.

Сейчас эти ракеты стали дополнительным инструментом для усиления эффективности массированных атак противника.

Несмотря на то, что изначально ракета проектировалась для поражения надводных кораблей противника с системами ПВО и ПРО, сейчас враг использует ее нетипично - для ударов по наземным целям на территории Украины.

Главные характеристики ракеты "Циркон"

Поскольку ракета является относительно новой для российской армии, ее точные тактико-технические характеристики не разглашаются. Однако из открытых источников и заявлений известно о таких ориентировочных параметрах:

Дальность стрельбы : от 600-1000 км до 1500 км;

: от 600-1000 км до 1500 км; Высота полета : 30-40 км;

: 30-40 км; Скорость : на основном маршевом участке - 5,5 "махов", на завершающем участке - до 7,5 "махов";

: на основном маршевом участке - 5,5 "махов", на завершающем участке - до 7,5 "махов"; Масса боевой части : от 300 до 400 кг;

: от 300 до 400 кг; Длина: 8-10 метров.

По имеющимся данным, "Циркон" является двухступенчатой ракетой, где первая ступень работает на твердом топливе, а вторая оборудована прямоточным воздушно-реактивным двигателем. Целеуказание для нее обеспечивают спутники или разведывательные самолеты.

Особенности пусков и главная опасность

Ранее запуски "Цирконов" фиксировались с территории временно оккупированного Крыма по Киевской, Харьковской и Винницкой областях. Сейчас враг также применяет их с пусковых установок в Курской области РФ.

Как объясняет аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества (УЦБС) Антон Земляной, россияне переделали эту противокорабельную ракету под наземные мобильные береговые пусковые установки "Бастион" (которые ранее использовались для пусков ракет "Оникс").

Основными угрозами "Цирконов" являются:

Настоящая гиперзвуковая скорость. В отличие от ракет типа "Кинжал", "Циркон" является действительно гиперзвуковым оружием с чрезвычайно высокой скоростью, из-за чего оно крайне быстро входит в воздушное пространство.

В отличие от ракет типа "Кинжал", "Циркон" является действительно гиперзвуковым оружием с чрезвычайно высокой скоростью, из-за чего оно крайне быстро входит в воздушное пространство. Минимальное время на реагирование. В зависимости от расположения пусковых установок в Курской области, время подлета ракеты к целям в Украине составляет всего около 3-6 минут . Это оставляет очень мало времени как для противодействия ПВО, так и для того, чтобы граждане успели спуститься в укрытие.

. Это оставляет очень мало времени как для противодействия ПВО, так и для того, чтобы граждане успели спуститься в укрытие. Высокая точность. Поскольку ракета создавалась для попадания в корабли в открытом море, ее отклонение от цели должно быть минимальным. Соответственно, она может быть точнее других ракетных средств РФ.

Может ли украинская ПВО сбивать "Цирконы"

Как отмечал ранее бывший представитель Воздушных сил Юрий Игнат, ракета "Циркон" поднимается на высоту более 40 км и атакует по баллистической траектории.

Украинская противовоздушная оборона уже неоднократно успешно перехватывала эти ракеты, в частности во время атак на Киев. Для эффективного сбития "Цирконов" американская система Patriot с ракетами-перехватчиками должна находиться в нужное время и в нужном месте.

Однако во время сегодняшней атаки на Украину, в ночь на 2 мая ни одну из ракет "Циркон" (в том числе все 8 единиц в обстреле) сбить не удалось.

По словам эксперта Антона Земляного, причиной является острый дефицит противобаллистических ракет-перехватчиков - невозможность партнеров вовремя предоставить ракеты PAC-3 для Patriot.

Из-за нехватки боекомплекта к Patriot пока значительная часть баллистики и все запущенные "Цирконы" долетают до своих целей.

Объемы производства и тактика РФ

По данным Главного управления разведки, темпы производства "Цирконов" в России существенно не растут, однако оно является налаженным - враг производит около 10 единиц в месяц. За последние годы РФ смогла накопить всего около 200 с лишним таких ракет.

Эксперт отмечает, что оккупанты не применяют "Цирконы" массово, как крылатые ракеты Х-101 или "Калибры". Зато их используют для диверсификации номенклатуры вооружения и создания дополнительного давления на украинскую ПВО.

По мнению аналитика, поскольку Россия не способна постоянно запускать по 30 стандартных баллистических ракет ежемесячно без длительного накопления, она разбавляет атаки "Цирконами", пытаясь максимизировать качество и эффективность поражения целей на территории Украины.

"Если бы у нас было достаточное количество ракет-перехватчиков к системам Patriot, то этот вызов с "Цирконами" мы бы успешно преодолели", - подытожил собеседник.