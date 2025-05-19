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Чому травень такий холодний і яким буде літо: відповідь Укргідрометцентру

Ілюстративне фото: синоптики пояснили, чому травень в Україні видався холодним (Getty Images)
Автор: Наталія Кава, Ірина Костенко

В Україні цього року останній весняний місяць, травень, видався на диво прохолодним. На це впливало холодне повітря арктичного походження.

Про це йдеться РБК-Україна розповіли в Укргідрометцентрі.

Як пояснили в Укргідрометцентрі, у травні в Україні переважали північні та північно-західні синоптичні процеси. Вони часто поширювали холодне повітря арктичного походження по території країни. 

"Це тимчасове явище, а не кліматичний тренд. Подібні погодні умови траплялися і в минулому (холодний травень 1999 року)", - кажуть синоптики.

Водночас, за їх словами, літо в Україні очікується теплим, із періодами спеки, та середньомісячними температурами на 1,5-2,5 градуси вище за кліматичну норму. Однак, як і минулих років, не обійдеться без коливань температури та нерівномірного розподілу опадів.

Детально про те, чому не варто довіряти прогнозу погоди у телефоні - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко зазначила, що найближчого тижня Україна буде однією з найтепліших країн у Європі. 

За її даними у другій половині тижня очікується значне потепління. Зокрема, у четвер, 22 травня, очікується від +20 градусів тепла. У п'ятницю температура повітря в більшості областей становитиме від +20 до +25 градусів.

Попри це ми писали про те, що Карпати посеред травня записав сніг.

Також ми писали, що впродовж 11-12 травня погода у Львові встановила кілька історичних температурних рекордів. За словами синоптиків, такого не було з 1978 року.

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