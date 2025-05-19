Україна - одна з найтепліших у Європі: синоптик дала прогноз на тиждень
Найближчого тижня Україна буде однією з найтепліших країн у Європі. Очікується до +25 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.
"Дощі вже трохи набридли, навіть із мантрою про користь для рослин. Тому я б хотіла вас порадувати близьким синоптичним майбутнім, коли Україна - одна з найтепліших", - написала Діденко.
За її даними у другій половині тижня очікується значне потепління. Зокрема, у четвер, 22 травня, очікується від +20 градусів тепла. У п'ятницю температура повітря в більшості областей становитиме від +20 до +25 градусів.
Лише на заході 23-го травня атмосферний фронт освіжить повітря +20 градусів.
Однак на вихідних, 24 та 25 травня, можливе короткочасне похолодання, а потім знову тепло.
Погода на завтра
Завтра, 20-го травня, в Україні переважатиме знову волога погода із періодичними дощами. Можливі прояснення.
Температура повітря протягом дня становитиме від +13 до +18 градусів. Тепліше буде на Волині, Рівненщині та на Луганщині до +20 градусів.
У Києві завтра місцями можливий дощ, вдень близько +15 градусів.
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