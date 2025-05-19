Почему май такой холодный и каким будет лето: ответ Укргидрометцентра

Как пояснили в Укргидрометцентре, в мае в Украине преобладали северные и северо-западные синоптические процессы. Они часто распространяли холодный воздух арктического происхождения по территории страны.

"Это временное явление, а не климатический тренд. Подобные погодные условия случались и в прошлом (холодный май 1999 года)", - говорят синоптики.

В то же время, по их словам, лето в Украине ожидается теплым, с периодами жары, и среднемесячными температурами на 1,5-2,5 градуса выше климатической нормы. Однако, как и в прошлые годы, не обойдется без колебаний температуры и неравномерного распределения осадков.

Подробно о том, почему не стоит доверять прогнозу погоды в телефоне - читайте в материале РБК-Украина.

Напомним, синоптик Наталья Диденко отметила, что на ближайшей неделе Украина будет одной из самых теплых стран в Европе.

По ее данным во второй половине недели ожидается значительное потепление. В частности, в четверг, 22 мая, ожидается от +20 градусов тепла. В пятницу температура воздуха в большинстве областей составит от +20 до +25 градусов.

Несмотря на это мы писали о том, что Карпаты посреди мая записал снег.