Чому Трамп "визнав", що Росія хоче окупувати Україну: пояснення Подоляка

Визнання головою Білого дому Дональдом Трампом того, що Росія бажає окупувати усю територію України, націлене виключно на внутрішню аудиторію Сполучених Штатів Америки (США).
Про це в коментарі Yotube-каналу РБК-Україна повідомив радник голови Офісу президента (ОП) Михайло Подоляк.
Як відзначив Подоляк, Російська Федерація (РФ) дійсно бажала повністю окупувати українську територію, що підтверджували аналітичні центри США та інших країн. Водночас ефективний опір з боку України мав би підкоригувати ці плани.
"Але Трамп... тут він працює на внутрішній ринок. Чому я кажу, що треба спокійно ставитися до таких заяв? Це не розраховано на Україну, це не розраховано на нас з вами. Це розраховано виключно на американський політичний ринок виключно для того, щоб пояснити, чому немає таких швидких результатів", - додав він.
За словами радника голови Офісу президента, Трампу потрібно пояснити внутрішньому ринку, чому Штати не змогли швидко вплинути на повномасштабну війну на європейському континенті, яка впливатиме на майбутні "правила поведінки".
"І для того, щоб пояснити своєму виборцю, чому це складно, він говорить про ті чи інші пояснення. В даному випадку він говорить, що Росія - масштабна, ресурсна, велика, мілітарна країна, з якою було б важко справитись. Вони втрутилися, принаймні зупинили просування Росії і так далі. Це зрозуміла для мене риторика, але ця риторика направлена на те, щоб мати оцю електоральну підтримку, ну тобто рейтинг в США", - пояснив Подоляк.
Протягом останніх місяців Штати провели низку окремих зустрічей з представниками України та Російської Федерації (РФ). Під час переговорів Вашингтон запропонував Києву повне припинення вогню, що українська сторона одразу підтримала. Москва, своєю чергою, почала скиглити й намагатись просувати власні умови.
Пізніше Росія погодилась на "енергетичне перемир'я", яке зрештою російські терористи не дотримувались.
Як розповідав голова Офісу президента (ОП) Андрій Єрмак, Україна провела низку онлайн-переговорів із партнерами США, ЄС, Північної Європи та Балтії під час яких обговорювалось 30-денне перемир'я. У тому ж числі сторони обговорили тиск на Росію у випадку, якщо Москва відмовиться від ініціативи.
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