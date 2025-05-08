Почему Трамп "признал", что Россия хочет оккупировать Украину: объяснение Подоляка

Признание главой Белого дома Дональдом Трампом того, что Россия желает оккупировать всю территорию Украины, нацелено исключительно на внутреннюю аудиторию Соединенных Штатов Америки (США).
Об этом в комментарии Yotube-каналу РБК-Украина сообщил советник главы Офиса президента (ОП) Михаил Подоляк.
Как отметил Подоляк, Российская Федерация (РФ) действительно хотела полностью оккупировать украинскую территорию, что подтверждали аналитические центры США и других стран. В то же время эффективное сопротивление со стороны Украины должно было бы подкорректировать эти планы.
"Но Трамп... здесь он работает на внутренний рынок. Почему я говорю, что надо спокойно относиться к таким заявлениям? Это не рассчитано на Украину, это не рассчитано на нас с вами. Это рассчитано исключительно на американский политический рынок исключительно для того, чтобы объяснить, почему нет таких быстрых результатов", - добавил он.
По словам советника главы Офиса президента, Трампу нужно объяснить внутреннему рынку, почему Штаты не смогли быстро повлиять на полномасштабную войну на европейском континенте, которая будет влиять на будущие "правила поведения".
"И для того, чтобы объяснить своему избирателю, почему это сложно, он говорит о тех или иных объяснениях. В данном случае он говорит, что Россия - масштабная, ресурсная, большая, милитаристская страна, с которой было бы трудно справиться. Они вмешались, по крайней мере остановили продвижение России и так далее. Это понятная для меня риторика, но эта риторика направлена на то, чтобы иметь эту электоральную поддержку, ну то есть рейтинг в США", - пояснил Подоляк.
В течение последних месяцев Штаты провели ряд отдельных встреч с представителями Украины и Российской Федерации (РФ). Во время переговоров Вашингтон предложил Киеву полное прекращение огня, что украинская сторона сразу поддержала. Москва, в свою очередь, начала ныть и пытаться продвигать собственные условия.
Позже Россия согласилась на "энергетическое перемирие", которое в конце концов российские террористы не придерживались.
Как рассказывал глава Офиса президента (ОП) Андрей Ермак, Украина провела ряд онлайн-переговоров с партнерами США, ЕС, Северной Европы и Балтии во время которых обсуждалось 30-дневное перемирие. В том же числе стороны обсудили давление на Россию в случае, если Москва откажется от инициативы.
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