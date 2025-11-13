Чому світло вимикають не скрізь? Міненерго пояснило, як складають графіки по областях

В Україні продовжують діяти графіки погодинних відключень електроенергії. Причиною стали масштабні руйнування енергетичної інфраструктури після російських ракетно-дронових атак у жовтні-листопаді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство енергетики України .

Чому відключають світло

За даними Міненерго, обстріли призвели до значних втрат потужностей генерації, передачі та розподілу електроенергії. Через це в деяких регіонах утворився суттєвий енергодефіцит.

"Оскільки енергосистема України є об’єднаною, дефіцит потужності в окремих регіонах впливає на всю систему. Неможливість забезпечити всіх споживачів змушує запроваджувати аварійні або погодинні відключення", - зазначили у відомстві.

Енергетики наголошують, що скільки електроенергії вироблено, стільки ж має бути спожито в цей момент - навіть кілька відсотків дисбалансу можуть спричинити аварію. Тому графіки відключень допомагають рівномірно розподіляти доступну електроенергію між населенням і бізнесом.

Чому в одних областях світло є, а в інших - ні

Рівень руйнувань енергетичних об’єктів у регіонах різниться. Там, де інфраструктура зазнала значних пошкоджень, виникає дефіцит потужності, який частково компенсують за рахунок інших областей.

Передача електроенергії між регіонами здійснюється магістральними та розподільними мережами. Водночас енергосистема України не була спроєктована для роботи в умовах війни, тому її можливості передавати великі обсяги енергії на сотні кілометрів - обмежені.

Через це, щоб уникнути перевантажень мереж, у деяких областях, які розташовані на шляху від електростанцій або міждержавних інтерконекторів до знеструмлених регіонів, також вводять обмеження.

У регіонах, через які така передача не здійснюється, відключення можуть бути мінімальними або взагалі відсутніми. В окремих випадках там навіть спостерігається профіцит електроенергії, яку технічно неможливо передати до постраждалих областей.

Хто складає графіки відключень

Рішення про обсяг обмежень приймає НЕК "Укренерго", яка визначає, скільки черг відключень має бути в кожному регіоні.

Оператори систем розподілу (ОСР) розробляють графіки для своїх областей, погоджують їх з обласними військовими адміністраціями та стежать за справедливим розподілом навантаження - щоб у всіх споживачів була приблизно однакова тривалість і черговість відключень.

Контроль за дотриманням цих принципів здійснює Держенергонагляд.

Під час дії графіків не знеструмлюються об’єкти критичної інфраструктури - лікарні, водоканали, підприємства оборонного сектору, теплопостачання.

Чи допоможе імпорт електроенергії

Імпорт є важливим для стабілізації балансу, однак його можливості також обмежені технічно - через пропускну спроможність магістральної та розподільних мереж.

"Укренерго" вже узгодило збільшення максимальної потужності імпорту у грудні до 2300 МВт, але навіть це не може повністю скасувати відключення.

При цьому обмеження не застосовуються до споживачів, які виконують умови постанови Кабміну №1127 про особливості імпорту електроенергії в умовах воєнного стану.

Чому графіки змінюються

Тривалість відключень може змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі. Якщо споживання зростає або трапляється аварія - застосовуються графіки аварійних відключень (ГАВ), які вводяться негайно, незалежно від графіків погодинних відключень (ГПВ).

Тривалість ГПВ може змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі. Якщо після ремонтів потужність збільшується - відключення можуть скорочуватись або тимчасово скасовуватись.

Правила та документи

Застосування графіків відключень регулюють такі документи: