Главная » Жизнь » Общество

Почему свет выключают не везде? Минэнерго объяснило, как составляют графики по областям

Четверг 13 ноября 2025 19:32
Почему свет выключают не везде? Минэнерго объяснило, как составляют графики по областям Фото: Отключение света в Украине (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине продолжают действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Причиной стали масштабные разрушения энергетической инфраструктуры после российских ракетно-дронных атак в октябре-ноябре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство энергетики Украины.

Почему отключают свет

По данным Минэнерго, обстрелы привели к значительным потерям мощностей генерации, передачи и распределения электроэнергии. Из-за этого в некоторых регионах образовался существенный энергодефицит.

"Поскольку энергосистема Украины является объединенной, дефицит мощности в отдельных регионах влияет на всю систему. Невозможность обеспечить всех потребителей заставляет вводить аварийные или почасовые отключения", - отметили в ведомстве.

Энергетики отмечают, что сколько электроэнергии произведено, столько же должно быть потреблено в этот момент - даже несколько процентов дисбаланса могут вызвать аварию. Поэтому графики отключений помогают равномерно распределять доступную электроэнергию между населением и бизнесом.

Почему в одних областях свет есть, а в других - нет

Уровень разрушений энергетических объектов в регионах различается. Там, где инфраструктура получила значительные повреждения, возникает дефицит мощности, который частично компенсируют за счет других областей.

Передача электроэнергии между регионами осуществляется по магистральным и распределительным сетям. В то же время энергосистема Украины не была спроектирована для работы в условиях войны, поэтому ее возможности передавать большие объемы энергии на сотни километров - ограничены.

Поэтому, чтобы избежать перегрузок сетей, в некоторых областях, которые расположены на пути от электростанций или межгосударственных интерконнекторов к обесточенным регионам, также вводят ограничения.

В регионах, через которые такая передача не осуществляется, отключения могут быть минимальными или вообще отсутствовать. В отдельных случаях там даже наблюдается профицит электроэнергии, которую технически невозможно передать в пострадавшие области.

Кто составляет графики отключений

Решение об объеме ограничений принимает НЭК "Укрэнерго", которая определяет, сколько очередей отключений должно быть в каждом регионе.

Операторы систем распределения (ОСР) разрабатывают графики для своих областей, согласовывают их с областными военными администрациями и следят за справедливым распределением нагрузки - чтобы у всех потребителей была примерно одинаковая продолжительность и очередность отключений.

Контроль за соблюдением этих принципов осуществляет Госэнергонадзор.

Во время действия графиков не обесточиваются объекты критической инфраструктуры - больницы, водоканалы, предприятия оборонного сектора, теплоснабжения.

Поможет ли импорт электроэнергии

Импорт важен для стабилизации баланса, однако его возможности также ограничены технически - из-за пропускной способности магистральной и распределительных сетей.

"Укрэнерго" уже согласовало увеличение максимальной мощности импорта в декабре до 2300 МВт, но даже это не может полностью отменить отключения.

При этом ограничения не применяются к потребителям, которые выполняют условия постановления Кабмина №1127 об особенностях импорта электроэнергии в условиях военного положения.

Почему графики меняются

Продолжительность отключений может меняться в зависимости от ситуации в энергосистеме. Если потребление растет или случается авария - применяются графики аварийных отключений (ГАО), которые вводятся немедленно, независимо от графиков почасовых отключений (ГПВ).

Продолжительность ГПВ может меняться в зависимости от ситуации в энергосистеме. Если после ремонтов мощность увеличивается - отключения могут сокращаться или временно отменяться.

Правила и документы

Применение графиков отключений регулируют следующие документы:

Ранее РБК-Украина рассказывало о видах графиков отключений электроэнергии в Украине, в каких случаях и на кого они распространяются. Минэнерго уточнило правила применения аварийных, специальных аварийных, почасовых графиков и графиков ограничения потребления, а также отмечает, что некоторые категории потребителей - критическая инфраструктура и пользователи импортируемой электроэнергии - не подпадают под определенные ограничения.

Также мы писали, что по словам главы "Укрэнерго" Виталия Зайченко ситуация в энергосистеме Украины в ближайшие дни будет оставаться сложной, но в течение нескольких недель ожидается ее улучшение, если не будет новых серьезных ударов со стороны РФ.

Минэнерго Графики отключения света Электроэнергия Отключения света
