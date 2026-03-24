UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Чому США перейшли до переговорів з Іраном: Трамп назвав переломний момент

21:45 24.03.2026 Вт
2 хв
Американський лідер розповів, чому він призупинив бомбардування Ірану
aimg Іван Носальський
Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

США вирішили перейти від бомбардувань Ірану до переговорів, оскільки Тегеран почав говорити "розумні речі".

Як передає РБК-Україна, про це президент США Дональд Трамп заявив під час спілкування з журналістами.

Іран готовий до переговорів зі США, але висуває вимогу, - CNN

В американського лідера запитали, що стало для нього переломним моментом, який змусив його прагнути припинення вогню з Іраном. Оскільки раніше він хотів продовжувати бомбардування іранської території.

"Той факт, що вони розмовляють з нами і говорять розумні речі. І пам'ятайте, все починається з того, що у них не може бути ядерної зброї", - відповів президент.

Переговори з Іраном

Нагадаємо, тільки 22 березня президент США Дональд Трамп заявив про те, що якщо Іран не відкриє заблоковану Ормузьку протоку, американські військові завдадуть ударів по іранських електростанціях. Він обіцяв, що першою буде знищено найбільшу електростанцію в країні.

Уже 23 березня американський лідер заявив, що він наказав своїм військам призупинити удари по Ірану.

Того ж дня він зазначив, що угода про мир з Іраном може бути укладена протягом п'яти днів або навіть раніше.

За словами президента, під час контактів з Іраном нібито вдалося домовитися за 15 пунктами. Найважливіший із них - в Ірану ніколи не буде ядерної зброї. Трамп додав, що Тегеран погодився з такою умовою.

При цьому Ynet із посиланням на ізраїльське джерело написало про те, що США нібито визначили 9 квітня днем завершення війни з Іраном.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Сполучені Штати АмерикиІранДональд Трамп