Чому США перейшли до переговорів з Іраном: Трамп назвав переломний момент

В американського лідера запитали, що стало для нього переломним моментом, який змусив його прагнути припинення вогню з Іраном. Оскільки раніше він хотів продовжувати бомбардування іранської території.

"Той факт, що вони розмовляють з нами і говорять розумні речі. І пам'ятайте, все починається з того, що у них не може бути ядерної зброї", - відповів президент.

Переговори з Іраном

Нагадаємо, тільки 22 березня президент США Дональд Трамп заявив про те, що якщо Іран не відкриє заблоковану Ормузьку протоку, американські військові завдадуть ударів по іранських електростанціях. Він обіцяв, що першою буде знищено найбільшу електростанцію в країні.

Уже 23 березня американський лідер заявив, що він наказав своїм військам призупинити удари по Ірану.

Того ж дня він зазначив, що угода про мир з Іраном може бути укладена протягом п'яти днів або навіть раніше.