Чому саме зараз? Джерела назвали причини, навіщо Зеленський міняє Кабмін

Можливі фактори

Кілька поінформованих співрозмовників видання стверджують: якоїсь однієї події, що стала б тригером для кадрової перебудови, не було. Натомість зійшлося одразу декілька причин, які наблизили перезавантаження уряду в часі.

Головний чинник - зима, яка може бути важкою

Найпомітніший фактор - це майбутня зима. Сам по собі він не новий, але за останні тижні очікування влади щодо неї суттєво змінилися.

Ще нещодавно ситуація виглядала обнадійливо:

Україна перехопила ініціативу у війні;

вдалими були глибокі та середні удари по території Росії та окупованих землях;

президент США Дональд Трамп демонстрував прихильність до Києва.

Усе це давало надію, що Москва найближчим часом сяде за стіл переговорів. Саме тому останнім часом частіше заговорили й про можливі майбутні вибори.

Але глава Кремля Володимир Путін та його оточення нещодавно публічно дали зрозуміти: Росія має намір воювати далі. Про це кажуть і джерела РБК-Україна в політико-військовому керівництві країни - навіть ті, хто зазвичай налаштований оптимістично. За їхніми словами, мирна угода чи перемир'я поки що не проглядаються.

Тому варто чекати на нову, ще активнішу хвилю атак на українську енергетику та інфраструктуру. За оцінкою одного зі співрозмовників, наступна зима буде "трохи гіршою, ніж остання".

До теми могли додатись і атаки на заправки

Один із співрозмовників РБК-Україна у "Слузі народу" висловив припущення, що фактором стала й кампанія російських атак на українські АЗС.

"Мені здається, ця кампанія атак росіян на наші АЗС теж могла стати фактором. Зрозуміли, що щоб з цим впоратися, потрібні "нафтові люди", - розповів співрозмовник.

Саме в цьому контексті кандидатура голови "Нафтогазу" Сергія Корецького, який раніше очолював мережу WOG, "Укрнафту" та "Укртатнафту", виглядає доречною.

Проблеми посла України у США Ольги Стефанішиної

Ще одна причина, за словами кількох джерел видання, - активність Національного антикорупційного бюро щодо чинної посланниці України у США Ольги Стефанішиної. За їхніми словами, ситуація навколо неї загострюється, а Вашингтону потрібен сильний посол.

На цю роль розглядають прем'єр-міністра Юлію Свириденко, тож, як пояснюють співрозмовники, звідси і рішення про відставку всього уряду.

Показово, що подібна історія вже траплялася рівно рік тому. Тоді потреба замінити посла в США Оксану Маркарову, за словами джерел, теж спричинила перезавантаження всього Кабміну. Втім, Рустем Умеров, якому пророчили цю посаду, до Вашингтона тоді так і не поїхав.

"Щодо Стефанішиної - це може бути просто як останній шматочок пазла. Коли стало ясно, що їй доведеться повертатися, а в Штатах нам потрібна сильна фігура", - розповів співрозмовник в оточенні президента, маючи на увазі Свириденко.

Інші причини

Джерела також називають суто організаційні причини. Після завершення пленарного тижня Верховна Рада йде на фактичні канікули і збереться знову лише в другій половині серпня. Якби кадрові зміни відклали, довелося б чекати щонайменше місяць.

До того ж, за словами одного зі співрозмовників, саме зараз, у середині літа, новий прем'єр матиме достатньо часу розібратися з бюджетом на наступний рік - замість того, щоб братися за це вже восени.

Президент міг діяти на випередження

Ще одне припущення співрозмовника з "Слуги народу" - Зеленський вирішив діяти першим, прибравши Свириденко з посади прем'єра самостійно, а не під тиском обставин, які могли б виникнути восени через проблеми з підготовкою до зими.

"Президент знову показав, хто в хаті господар", - підсумував співрозмовник.

Нагадаємо, ще вдень 12 липня стало відомо, що голову "Нафтогазу" Сергія Корецького нардепи та джерела назвали основним кандидатом на посаду прем'єра.