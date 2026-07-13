Почему сейчас? Источники назвали причины, зачем Зеленский меняет Кабмин

Решение президента Украины Владимира Зеленского обновить Кабинет Министров созрело не сразу. По словам источников, на него повлияли сразу несколько факторов.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Зима близко? Зачем Зеленский сейчас сменяет премьера и какие еще будут перестановки"
Несколько информированных собеседников издания утверждают: какого-то одного события, которое стало бы триггером для кадровой перестройки, не было. Зато сошлись сразу несколько причин, которые приблизили перезагрузку правительства во времени.
Самый заметный фактор - это будущая зима. Сам по себе он не новый, но за последние недели ожидания власти относительно нее существенно изменились.
Еще недавно ситуация выглядела обнадеживающе:
Все это давало надежду на то, что Москва в ближайшее время сядет за стол переговоров. Именно поэтому в последнее время чаще заговорили и о предстоящих выборах.
Но глава Кремля Владимир Путин и его окружение недавно публично дали понять: Россия намерена воевать дальше. Об этом говорят и источники РБК-Украина в политико-военном руководстве страны - даже те, кто обычно настроен оптимистично. По их словам, мирное соглашение или перемирие пока не просматривается.
Поэтому стоит ожидать новой, еще более активной волны атак на украинскую энергетику и инфраструктуру. По оценке одного из собеседников, следующая зима будет "чуть хуже, чем последняя".
Один из собеседников РБК-Украина в "Слуге народа" предположил, что фактором стала и кампания российских атак на украинские АЗС.
"Мне кажется, эта кампания атак россиян на наши АЗС тоже могла стать фактором. Поняли, что, чтобы с этим справиться, нужны "нефтяные люди", - рассказал собеседник.
Именно в этом контексте кандидатура главы "Нафтогаза" Сергея Корецкого, ранее возглавлявшего сеть WOG, "Укрнафту" и "Укртатнафту", выглядит уместной.
Еще одна причина, по словам нескольких источников, - активность Национального антикоррупционного бюро в отношении действующей посланницы Украины в США Ольги Стефанишиной. По их словам, ситуация вокруг нее накаляется, а Вашингтону нужен сильный посол.
На эту роль рассматривают премьер-министра Юлию Свириденко, и, как объясняют собеседники, отсюда и решение об отставке всего правительства.
Примечательно, что подобная история уже случалась ровно год назад. Тогда потребность заменить посла в США Оксану Маркарову, по словам источников, тоже повлекла за собой перезагрузку всего Кабмина. Впрочем, Рустем Умеров, которому пророчили эту должность, в Вашингтон тогда так и не уехал.
"По Стефанишиной - это может быть просто как последний кусочек пазла. Когда стало ясно, что ей придется возвращаться, а в Штатах нам нужна сильная фигура", - рассказал собеседник в окружении президента, имея в виду Свириденко.
Источники также называют чисто организационные причины. После завершения пленарной недели Верховная Рада идет на фактические каникулы и соберется только во второй половине августа. Если бы кадровые изменения отложили, пришлось бы ждать минимум месяц.
К тому же, по словам одного из собеседников, именно сейчас, в середине лета, у нового премьера будет достаточно времени разобраться с бюджетом на следующий год - вместо того, чтобы браться за это уже осенью.
Еще одно предположение собеседника из "Слуги народа" - Зеленский решил действовать первым, убрав Свириденко с должности премьера самостоятельно, а не под давлением обстоятельств, которые могли бы возникнуть осенью из-за проблем с подготовкой к зиме.
"Президент снова показал, кто в доме хозяин", - подытожил собеседник.
Напомним, еще днем 12 июля стало известно, что главу "Нефтегаза" Сергея Корецкого нардепы и источники назвали основным кандидатом на должность премьера .
По информации собеседников, он уже дал согласие возглавить правительство, хотя раньше отказывался от этого поста.
Тем временем вечером того же дня появились первые детали о возможном составе нового Кабмина.
По данным источников, часть министров может сохранить свои должности, в то время как отдельные ведомства планируют разделить на два.