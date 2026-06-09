Чому росте курс долара та до якого максимуму готуватися: думка експерта

Останніми днями в українських банках спостерігається помітне зростання курсів долара та євро. Зокрема, у банках курс продажу долара сьогодні сягнув 45 грн, а різниця між офіційним курсом НБУ та котируваннями в банках (наприклад, по євро) становить близько однієї гривні.

Курс долара в банках на зараз

Фото: курс валют в банках (продаж) на 9 червня (Інфографіка РБК-Україна)

ПриватБанк продає долари в касах по 45,05 гривень, а для карток – 45,04 гривень.

Ощадбанк у мобільному застосунку продає долари по 44,99 гривні, а для карток – 45,10 гривень.

Monobank продає долари по 45,04 гривень.

У ''Пумбі'' долар в касах можна купити по 45,20 гривень, а комерційний курс – 45 гривень.

Чому курс зростає і виникає різниця з НБУ?

За словами експерта, Нацбанк вже протягом трьох років дотримується політики ''керованої гнучкості'' та ''конструктивної невизначеності''. Мета такої стратегії – не дати ринку можливості прогнозувати курс. Це робиться для того, щоб спекуляції валютою стали небезпечними як для банків, так і для громадян.

Часто трапляються ситуації, коли попит на міжбанку падає, а курс долара зростає, або навпаки. Це маніпуляція НБУ, спрямована на те, щоб заплутати учасників ринку і не дозволити їм заробляти на стабільному зростанні валюти.

Чи варто купувати долари?

Нацбанк у своїх комунікаціях наголошує, що дохідність гривневих інструментів (депозитів або ОВДП) має бути вищою за темпи девальвації долара. Якщо інвестувати в ОВДП, то, згідно з розрахунками, кількість валюти, яку можна придбати після закінчення терміну інвестиції, зрештою буде більшою, ніж якби кошти просто зберігалися у доларах.

Прогноз на 2026 рік

На думку експерта, зростання курсу долара до гривні на кінець 2026 року навряд чи перевищить 10% (оптимістичніший прогноз – 7-8%). Якщо на початку року курс був на рівні 42 грн, то до кінця року він, ймовірно, залишатиметься нижчим за позначку 46 грн. Це пояснюється тим, що Нацбанк намагається підтримувати привабливість гривневих інструментів, щоб населення масово не скуповувало валюту.

Чи можливі короткострокові прогнози?

Будь-які прогнози на тиждень, місяць або три місяці наразі не мають сенсу через стратегію ''невизначеності'', яку застосовує Нацбанк.