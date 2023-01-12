ua ru
Чт, 12 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чому не російське? Більшість екіпірування військових РФ - копія західних зразків

Новость на русском →
Росія, Четвер 12 січня 2023 16:34
Чому не російське? Більшість екіпірування військових РФ - копія західних зразків Фото: більшість екіпірування військових РФ є копією західних зразків
Автор: Каріна Левицька

Переважна більшість екіпірування російських військовослужбовців є копією західних зразків, адже нових високотехнологічних зразків озброєння, оснащення та обладнання бійців та піхотинців в Росії занадто мало.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника центру трофейного та перспективного озброєння та техніки полковника Олександра Зарубу під час брифінгу у Military Media Center.

Заруба розповів, що зокрема комплекс розвідки управління та зв’язку "стрілець", що входить до комплексу бойового екіпірування "радник" російського військовослужбовця, має у своєму складі комплектуючі іноземних компаній.

"Переносний комп’ютер командира військової розвідки із цього комплексу це звичайний промисловий планшет виробництва компанії "лейка". Такі планшети використовуються на будівництві, у геологічній розвідці та інших галузях господарства", - зазначив полковник.

Він також додав, що кабельна продукція, яка використовується при виробництві цього комплексу компанії Ficsher Connectors, під ліцензією випускається на заводі російського акціонерного товариства "Інтрасофт" в Санкт-Петербурзі.

За словами Заруби, радіостанція "азарт" із російського має лише зовнішню панель, а більше ніж 90% у її складі це іноземні комплектуючі.

Нагадаємо, під час одного з перехоплень українська розвідка дізналась, що солдатів армії Росії не забезпечують ні одягом, ні зброєю.

Раніше російські солдати скаржились, що командування більше цінить військову техніку, ніж людей. Поперед колони ставлять солдатів, а вже після них йдуть танки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війська РФ
NEWS
Росія піде ва-банк. Данілов розповів, чого чекати на річницю війни
Росія піде ва-банк. Данілов розповів, чого чекати на річницю війни
DAILY
Битва за Соледар. Що відбувається у боях під Бахмутом і як змінюється фронт на Донбасі
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Битва за Соледар. Що відбувається у боях під Бахмутом і як змінюється фронт на Донбасі