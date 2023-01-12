Почему не российское? Большинство экипировки военных РФ – копия западных образцов

Подавляющее большинство экипировки российских военнослужащих представляют собой копию западных образцов, ведь новых высокотехнологичных образцов вооружения, оснащения и оборудования бойцов и пехотинцев в России слишком мало.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя центра трофейного и перспективного вооружения и техники полковника Александра Заруба на брифинге в Military Media Center.

Заруба рассказал, что в частности комплекс разведки управления и связи "стрелок", входящий в комплекс боевой экипировки "советник" российского военнослужащего, имеет в своем составе комплектующие иностранных компаний.

Фото: трофейные образцы комплексов боевой экипировки производства РФ (facebook.com/GeneralStaff.ua)

"Переносной компьютер командира военной разведки из этого комплекса это обычный промышленный планшет производства компании "лейка". Такие планшеты используются на строительстве, геологической разведке и других отраслях хозяйства", - отметил полковник.

Он также добавил, что кабельная продукция, используемая при производстве этого комплекса компании Ficsher Connectors, выпускается под лицензией на заводе российского акционерного общества "Интрасофт" в Санкт-Петербурге.

По словам Зарубы, радиостанция "азарт" из российского имеет только внешнюю панель, а более 90% в ее составе это иностранные комплектующие.