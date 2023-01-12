Почему не российское? Большинство экипировки военных РФ – копия западных образцов
Подавляющее большинство экипировки российских военнослужащих представляют собой копию западных образцов, ведь новых высокотехнологичных образцов вооружения, оснащения и оборудования бойцов и пехотинцев в России слишком мало.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя центра трофейного и перспективного вооружения и техники полковника Александра Заруба на брифинге в Military Media Center.
Заруба рассказал, что в частности комплекс разведки управления и связи "стрелок", входящий в комплекс боевой экипировки "советник" российского военнослужащего, имеет в своем составе комплектующие иностранных компаний.
"Переносной компьютер командира военной разведки из этого комплекса это обычный промышленный планшет производства компании "лейка". Такие планшеты используются на строительстве, геологической разведке и других отраслях хозяйства", - отметил полковник.
Он также добавил, что кабельная продукция, используемая при производстве этого комплекса компании Ficsher Connectors, выпускается под лицензией на заводе российского акционерного общества "Интрасофт" в Санкт-Петербурге.
По словам Зарубы, радиостанция "азарт" из российского имеет только внешнюю панель, а более 90% в ее составе это иностранные комплектующие.
Напомним, во время одного из перехватов украинская разведка узнала, что солдат армии России не снабжают ни одеждой, ни оружием.
Ранее российские солдаты жаловались, что командование больше ценит военную технику, чем людей. Впереди колонны ставят солдат, а уже после них идут танки.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.