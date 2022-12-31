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"Ствол - два блоки цигарок". Окупант скаржиться на забезпечення армії РФ (перехоплення)

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Україна, Субота 31 грудня 2022 21:14
"Ствол - два блоки цигарок". Окупант скаржиться на забезпечення армії РФ (перехоплення) Фото: російський військовий скаржиться знайомому, що в армії Росії нічого не видають (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Під час перехоплення українська розвідка дізналась, що солдатів армії Росії не забезпечують ні одягом, ні зброєю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення Головного управління розвідки Міноборони України.

Під час телефонної розмови окупант розповідає знайомому, що керівництво зовсім не забезпечує своїх солдатів, обіцяний на "передку" одяг так і не видали, а щоб купити зброю треба віддати 2 блоки цигарок.

"Ствол два блоки цигарок коштує... що намутив то в тому й ходиш", - повідомив військовий РФ.

Також він наголошує, що його обдурили під час призову, обіцяючи нормальні умови, а наразі йому треба і вдень і вночі ховатись від ЗСУ.

"Все що вони розспівували про це місце, коротше пиз**ж, вночі тікаєш від всілякої гидоти літаючої, а вдень ховаєшся від мінометів", - поскаржився окупант.

Нагадаємо, російський військовий під час розмови просив свою жінку не відправляти листа зі скаргами до президента РФ Володимира Путіна, адже всіх, хто скаржився раніше, вивезли в невідомому напрямку.

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