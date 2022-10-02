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Чому росіяни запускають дрони групами: відповідь Гуменюк

Фото: голова прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк (РБК-Украина)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські війська запускають безпілотники групами для того, аби підвищити ймовірність досягнення ними цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Це специфічна зброя, яка саме так у групових застосуваннях ними (росіянами - ред.) вважається більш ефективною. Тобто навіть якщо збили перший, другий продовжує виконувати завдання", - сказала вона.

При цьому Гуменюк не виключає, що окупанти можуть запускати безпілотники групами для виявлення українських систем ППО.

Вона також зазначила, що російські війська усвідомлюють, що українські війська вже можуть їх збивати. Так, на південному напрямку ЗСУ збили 29 ворожих дронів, а 12 безпілотників досягли цілі.

Гуменюк додала, что системам складно виявляти дрони, проте їх видно за допомогою тепловізорів та добре чутно людям.

Окрім цього, вона зазначила обстановка на півдні змінюється динамічно.

"Про успіхи звітувати зарано, хоча, маленький анонс, успіхи є", - сказала Гуменюк.

Раніше Гуменюк пояснювала, як розпізнати іранські дрони-камікадзе.

Нагадаємо, в ніч на 2 жовтня українські військові збили п'ять іранських дронів-камікадзе "Shahed-136", якими росіянаи атакували Миколаївську область.

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