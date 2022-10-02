Почему россияне запускают дроны группами: ответ Гуменюк

"Это специфическое оружие, которое именно так в групповых применениях ими (россиянами - ред.) считается более эффективным. То есть даже если сбили первый, второй продолжает выполнять задачи", - сказала она.

При этом Гуменюк не исключает, что оккупанты могут запускать беспилотники группами для выявления украинских систем ПВО.

Она также отметила, что российские войска отдают себе отчет, что украинские войска уже могут их сбивать. Так, на южном направлении ВСУ сбили 29 вражеских дронов, а 12 беспилотников достигли цели.

Гуменюк добавила, что системам сложно выявлять дроны, однако они видны с помощью тепловизоров и хорошо слышны людям.

Кроме того, она отметила обстановка на юге меняется динамично.

"Об успехах отчитываться рано, хотя, маленький анонс, успехи есть", - сказала Гуменюк.