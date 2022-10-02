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Почему россияне запускают дроны группами: ответ Гуменюк

Фото: глава пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские войска запускают беспилотники группами для того, чтобы повысить вероятность достижения ими целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

"Это специфическое оружие, которое именно так в групповых применениях ими (россиянами - ред.) считается более эффективным. То есть даже если сбили первый, второй продолжает выполнять задачи", - сказала она.

При этом Гуменюк не исключает, что оккупанты могут запускать беспилотники группами для выявления украинских систем ПВО.

Она также отметила, что российские войска отдают себе отчет, что украинские войска уже могут их сбивать. Так, на южном направлении ВСУ сбили 29 вражеских дронов, а 12 беспилотников достигли цели.

Гуменюк добавила, что системам сложно выявлять дроны, однако они видны с помощью тепловизоров и хорошо слышны людям.

Кроме того, она отметила обстановка на юге меняется динамично.

"Об успехах отчитываться рано, хотя, маленький анонс, успехи есть", - сказала Гуменюк.

Ранее Гуменюк объясняла, как распознать иранские дроны-камикадзе.

Напомним, в ночь на 2 октября украинские военные сбили пять иранских дронов-камикадзе "Shahed-136", которыми россияне атаковали Николаевскую область.

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