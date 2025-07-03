Чому росіяни атакують ТЦК? У Сухопутних військах назвали мету РФ

"В останні дні ворог почав практикувати такі удари. Він має на меті зірвати процес мобілізації", - зазначив Саранцев.

При цьому він також зазначив, що ворогу не вдасться зірвати мобілізацію, адже процес цей неможливо зупинити.

"Ми і далі будемо комплектувати військо та готувати нових військових", - додав спікер Сухопутних сил ЗСУ.