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Почему россияне атакуют ТЦК? В Сухопутных войсках назвали цель РФ

Фото: в Сухопутных войсках назвали цель ударов РФ по ТЦК (t.me/dsns_telegram)
Автор: Константин Широкун

Российские войска пытаются сорвать процесс мобилизации в Украине, нанося удары по ТЦК с помощью дронов-камикадзе.

Об этом заявил спикер Сухопутных сил ВСУ Виталий Саранцев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир национального телемарафона.

"В последние дни враг начал практиковать такие удары. Он имеет целью сорвать процесс мобилизации", - отметил Саранцев.

При этом он также отметил, что врагу не удастся сорвать мобилизацию, ведь процесс этот невозможно остановить.

"Мы и дальше будем комплектовать войско и готовить новых военных", - добавил спикер Сухопутных сил ВСУ.

 

Атака "Шахедов" на Полтаву

Утром в четверг, 3 июля, российские оккупанты атаковали Полтаву ударными дронами. Местные власти сообщали о массированной атаке беспилотников на город.

Позже Сухопутные войска ВСУ сообщили о попадании по зданию Полтавского объединенного городского ТЦК и СП, в результате чего возник пожар. Также произошло другое попадание возле Полтавского областного ТЦК и СП, там произошло возгорание на территории частного дома.

По состоянию на 12:00 известно о двух погибших в Полтаве, более 10 человек - травмированы. Больше о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.

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ПолтаваВооруженные силы УкраиныТЦК