Чому Росія стала частіше атакувати Одеську область: пояснення ГУР

"Зараз одним із ключових напрямків ударів ворога є Одещина. Оскільки зараз на різних рівнях продовжують переговори по зерновому коридору, то паралельно з цими перемовинами Росія намагається знищити українську портову інфраструктуру і вибити Україну як можливого виконавця угод", - наголосив представник ГУР.

За його словами, під час перемовин Росія насамперед намагається домовитися про експорт свого зерна, а також українського краденого зерна з тимчасово окупованих територій.

"Вони розуміють, що повністю не зможуть виключити Україну, але знищення портової інфраструктури, за їхньою логікою, певною мірою вирішує це питання. Вони не отримають бажаного результату за будь-яких обставин, але план такий", - додав він.

Обстріли Одеської області

В останні тижні окупанти посилили нічні удари по Одеській області. Так, російські війська атакували "Шахедами" Одеську область вночі 6 вересня. Зокрема під удар потрапив Ізмаїльський район. Через атаку загинув співробітник агропідприємства, який отримав тяжкі поранення, та помер у лікарні.

Крім того, в ніч проти 4 вересня російські окупанти в черговий раз намагалися атакувати Україну за допомогою дронів-камікадзе "Шахед". Їхньою метою стала портова інфраструктура в Одеській області на річці Дунай.

Вже після атаки в Міністерстві закордонних справ України зазначили, що дрони РФ впали на території Румунії.

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