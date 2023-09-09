Почему Россия стала чаще атаковать Одесскую область: объяснение ГУР

"Сейчас одним из ключевых направлений ударов врага является Одесская область. Поскольку сейчас на разных уровнях продолжают переговоры по зерновому коридору, то параллельно с этими переговорами Россия пытается уничтожить украинскую портовую инфраструктуру и выбить Украину как возможного исполнителя соглашений", - подчеркнул представитель ГУР.

По его словам, во время переговоров Россия прежде всего пытается договориться об экспорте своего зерна, а также украинского краденого зерна с временно оккупированных территорий.

"Они понимают, что полностью не смогут исключить Украину, но уничтожение портовой инфраструктуры, по их логике, в определенной степени решает этот вопрос. Они не получат желаемого результата при любых обстоятельствах, но план таков", - добавил он.

Обстрелы Одесской области

В последние недели оккупанты усилили ночные удары по Одесской области. Российские войска атаковали "Шахедами" Одесскую область ночью 6 сентября. В частности, под удар попал Измаильский район. Из-за атаки погиб сотрудник агропредприятия, получивший тяжелые ранения, и скончался в больнице.

Кроме того, в ночь на 4 сентября российские оккупанты в очередной раз пытались атаковать Украину с помощью дронов-камикадзе "Шахед". Их целью стала портовая инфраструктура в Одесской области на реке Дунай.

Уже после атаки в Министерстве иностранных дел Украины отметили, что дроны РФ упали на территории Румынии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.