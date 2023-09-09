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Чому Росія стала частіше атакувати Одеську область: пояснення ГУР

Одеська область, Субота 09 вересня 2023 17:32
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Чому Росія стала частіше атакувати Одеську область: пояснення ГУР Фото: представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Каріна Левицька
Експерт: Андрій Юсов

Одеська область стала одним з ключових напрямків ударів російських окупантів. Головною причиною цих атак є переговори щодо "зернового коридору".

Про це в коментарі РБК-Україна розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

"Зараз одним із ключових напрямків ударів ворога є Одещина. Оскільки зараз на різних рівнях продовжують переговори по зерновому коридору, то паралельно з цими перемовинами Росія намагається знищити українську портову інфраструктуру і вибити Україну як можливого виконавця угод", - наголосив представник ГУР.

За його словами, під час перемовин Росія насамперед намагається домовитися про експорт свого зерна, а також українського краденого зерна з тимчасово окупованих територій.

"Вони розуміють, що повністю не зможуть виключити Україну, але знищення портової інфраструктури, за їхньою логікою, певною мірою вирішує це питання. Вони не отримають бажаного результату за будь-яких обставин, але план такий", - додав він.

Обстріли Одеської області

В останні тижні окупанти посилили нічні удари по Одеській області. Так, російські війська атакували "Шахедами" Одеську область вночі 6 вересня. Зокрема під удар потрапив Ізмаїльський район. Через атаку загинув співробітник агропідприємства, який отримав тяжкі поранення, та помер у лікарні.

Крім того, в ніч проти 4 вересня російські окупанти в черговий раз намагалися атакувати Україну за допомогою дронів-камікадзе "Шахед". Їхньою метою стала портова інфраструктура в Одеській області на річці Дунай.

Вже після атаки в Міністерстві закордонних справ України зазначили, що дрони РФ впали на території Румунії.

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Війна Росії проти України Одеса зерновий коридор
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