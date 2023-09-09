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Почему Россия стала чаще атаковать Одесскую область: объяснение ГУР

Одесская область, Суббота 09 сентября 2023 17:32
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Почему Россия стала чаще атаковать Одесскую область: объяснение ГУР Фото: представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Карина Левицкая
Эксперт: Андрей Юсов

Одесская область стала одним из ключевых направлений ударов российских оккупантов. Главной причиной этих атак являются переговоры по "зерновому коридору".

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

"Сейчас одним из ключевых направлений ударов врага является Одесская область. Поскольку сейчас на разных уровнях продолжают переговоры по зерновому коридору, то параллельно с этими переговорами Россия пытается уничтожить украинскую портовую инфраструктуру и выбить Украину как возможного исполнителя соглашений", - подчеркнул представитель ГУР.

По его словам, во время переговоров Россия прежде всего пытается договориться об экспорте своего зерна, а также украинского краденого зерна с временно оккупированных территорий.

"Они понимают, что полностью не смогут исключить Украину, но уничтожение портовой инфраструктуры, по их логике, в определенной степени решает этот вопрос. Они не получат желаемого результата при любых обстоятельствах, но план таков", - добавил он.

Обстрелы Одесской области

В последние недели оккупанты усилили ночные удары по Одесской области. Российские войска атаковали "Шахедами" Одесскую область ночью 6 сентября. В частности, под удар попал Измаильский район. Из-за атаки погиб сотрудник агропредприятия, получивший тяжелые ранения, и скончался в больнице.

Кроме того, в ночь на 4 сентября российские оккупанты в очередной раз пытались атаковать Украину с помощью дронов-камикадзе "Шахед". Их целью стала портовая инфраструктура в Одесской области на реке Дунай.

Уже после атаки в Министерстве иностранных дел Украины отметили, что дроны РФ упали на территории Румынии.

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Война России против Украины Одесса зерновой коридор
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