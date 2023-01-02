Чому Росія атакує дронами вночі і скільки це може тривати: відповідь експерта

Росія атакує Україну дронами-камікадзе іранського виробництва вночі, щоб обійти українську ППО. Водночас російські атаки можуть продовжуватися, поки запаси безпілотників не закінчитися.
Про це у коментарі РБК-Україна розповів екс-начальник пресслужби Генерального штабу ЗСУ полковник Владислав Селезньов.
Експерт зазначив, що Росія відчуває дефіцит ракет, якими може обстрілювати Україну. Він нагадав слова начальника ГУР Міноборони Кирила Буданова про те, що у російських запасах залишилося ракет на ще дві масштабні атаки.
Селезньов підкреслив, що росіяни, виходячи з ситуації, почали активніше використовувати дрони-камікадзе. За попередніми оцінками, Іран міг передати Росії близько 300 одиниць безпілотників типу Shahed.
Експерт пояснив, що ворог намагається обійти українську протиповітряну оборону. Тому російські війська атакують Київ та інші регіони вночі, а дрони запускають вздовж лінії Дніпра.
"Це пов'язано з тим, що за несприятливих погодних умов та за обмежених умов видимості, а зрозуміло, що вночі небо не так добре візуально проглядається. Відповідно росіяни вважають, що так набагато краще обійти українську ППО", - зазначив він.
Експерт припустив, що, ймовірно, російські атаки дронами будуть продовжуватися доти, поки Росія не використає нову партію іранських безпілотників.
"Я зараз неготовий сказати, скільки залишилося (дронів - ред.) з тих 300 з тієї партії, яка була доставлена для потреб російського війська. Але ж з урахуванням того, що досить масштабні атаки за останній тиждень, то, здається, їх ресурси підходять до завершення. Але ж ми маємо розуміти, що спочатку йшлося про поставки дронів іранською стороною у кількості 1700 штук", - сказав Селезньов.
Проте наразі невідомо, чи виготовив Іран таку кількість дронів та чи отримала їх Росія.
Нагадаємо, сьогодні росіяни знову атакували Київ та інші області дронами-камікадзе.
Сили ППО збили всі 39 "шахедів", які випустила Росія, однак внаслідок атаки у столиці та Київській області пошкоджені об'єкти енергетики.
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