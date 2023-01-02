Чому Росія атакує дронами вночі і скільки це може тривати: відповідь експерта

Експерт зазначив, що Росія відчуває дефіцит ракет, якими може обстрілювати Україну. Він нагадав слова начальника ГУР Міноборони Кирила Буданова про те, що у російських запасах залишилося ракет на ще дві масштабні атаки.

Селезньов підкреслив, що росіяни, виходячи з ситуації, почали активніше використовувати дрони-камікадзе. За попередніми оцінками, Іран міг передати Росії близько 300 одиниць безпілотників типу Shahed.

Чому росіяни атакують вночі

Експерт пояснив, що ворог намагається обійти українську протиповітряну оборону. Тому російські війська атакують Київ та інші регіони вночі, а дрони запускають вздовж лінії Дніпра.

"Це пов'язано з тим, що за несприятливих погодних умов та за обмежених умов видимості, а зрозуміло, що вночі небо не так добре візуально проглядається. Відповідно росіяни вважають, що так набагато краще обійти українську ППО", - зазначив він.

Як довго будуть продовжуватися атаки

Експерт припустив, що, ймовірно, російські атаки дронами будуть продовжуватися доти, поки Росія не використає нову партію іранських безпілотників.

"Я зараз неготовий сказати, скільки залишилося (дронів - ред.) з тих 300 з тієї партії, яка була доставлена для потреб російського війська. Але ж з урахуванням того, що досить масштабні атаки за останній тиждень, то, здається, їх ресурси підходять до завершення. Але ж ми маємо розуміти, що спочатку йшлося про поставки дронів іранською стороною у кількості 1700 штук", - сказав Селезньов.

Проте наразі невідомо, чи виготовив Іран таку кількість дронів та чи отримала їх Росія.