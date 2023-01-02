Почему Россия атакует дронами ночью и сколько это может длиться: ответ эксперта

Россия атакует Украину дронами-камикадзе иранского производства ночью, чтобы обойти украинскую ПВО. В то же время российские атаки могут продолжаться, пока запасы беспилотников не закончатся.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал экс-начальник пресс-службы Генерального штаба ВСУ полковник Владислав Селезнев.
Эксперт отметил, что Россия испытывает дефицит ракет, которым может обстреливать Украину. Он напомнил слова начальника ГУР Минобороны Кирилла Буданова о том, что в российских запасах осталось ракет еще на две масштабные атаки.
Селезнев подчеркнул, что россияне, исходя из ситуации, начали активнее использовать дроны-камикадзе. По предварительным оценкам, Иран мог передать России около 300 единиц беспилотников типа Shahed.
Эксперт объяснил, что враг пытается обойти украинскую противовоздушную оборону. Поэтому российские войска атакуют Киев и другие регионы ночью, а дроны запускают вдоль линии Днепра.
"Это связано с тем, что при неблагоприятных погодных условиях и ограниченных условиях видимости, а понятно, что ночью небо не так хорошо визуально просматривается. Соответственно россияне считают, что так гораздо лучше обойти украинскую ПВО", - отметил он.
Эксперт предположил, что, вероятно, российские атаки дронами будут продолжаться, пока Россия не использует новую партию иранских беспилотников.
"Я сейчас не готов сказать, сколько осталось (дронов - ред.) из тех 300 из той партии, которая была доставлена для нужд российского войска. Но ведь с учетом того, что достаточно масштабные атаки за последнюю неделю, то, кажется, их ресурсы подходят к концу. Но мы должны понимать, что сначала речь шла о поставках дронов иранской стороной в количестве 1700 штук", - сказал Селезнев.
Однако пока неизвестно, изготовил ли Иран такое количество дронов и получила ли их Россия.
Напомним, сегодня россияне снова атаковали Киев и другие области дронами-камикадзе.
Силы ПВО сбили все 39 "шахедов", выпущенных Россией, однако в результате атаки в столице и Киевской области повреждены объекты энергетики.
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