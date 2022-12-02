ua ru
Пт, 02 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чому ризиковано вмикати усі прилади після відновлення світла: пояснення енергетиків

Новость на русском →
П'ятниця 02 грудня 2022 14:42
Чому ризиковано вмикати усі прилади після відновлення світла: пояснення енергетиків Фото: чому ризиковано вмикати усі прилади після відновлення світла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Вмикання великої кількості електроприладів одразу після відновлення світла - підвищує ризик локальної аварії в окремих будинках.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова генерального директора компанії YASNO Сергія Коваленка в ефірі телеканалу "Київ".

"На жаль, аварії в електромережах трапляються. Ми зайшли у воєнну зиму, коли ми вмикаємо-вимикаємо мережі по декілька разів на день. І це, звісно, техніка не витримує. Аварії різко зросли. Не треба вмикати електроприлади одразу всі. Це призводить до аварій в окремих будинках", - заявив Коваленко.

Як відзначив гендиректор YASNO, через стрибок напруги згорають запобіжники. Коваленко радить розтягнути вмикання приладів хоча б на пів години або ж час й робити це почергово.

"Бо так підвищується ризик локальної аварії. Треба час, щоб потім приїхала бригада і відремонтувала", - додав Коваленко.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що під Києвом наразі вже другу добу поспіль немає світла. В ДТЕК розповіли, коли його зможуть повернути, однак прогноз невтішний.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні енергетики
NEWS
Росія втратила вже понад 90 тисяч своїх солдатів в Україні, - Генштаб
Росія втратила вже понад 90 тисяч своїх солдатів в Україні, - Генштаб
DAILY
Повернутись у графік. Коли в Україні припиняться аварійні відключення електроенергії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Повернутись у графік. Коли в Україні припиняться аварійні відключення електроенергії