ua ru
Пт, 02 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Під Києвом другу добу немає світла, в ДТЕК пояснили скільки це триватиме

Новость на русском →
П'ятниця 02 грудня 2022 14:17
Під Києвом другу добу немає світла, в ДТЕК пояснили скільки це триватиме Фото: під Києвом другу добу немає світла, в ДТЕК пояснили скільки це триватиме (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В низці населених пунктів під Києвом другу добу поспіль немає світла через аварійні відключення. Вони можуть затягнутися й на вихідні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку мера Бучі Анатолія Федорука.

Як відзначив Федорук, в ДТЕК заявили про те, що, можливо, вже з понеділка в населених пунктах під Києвом, де наразі немає світла - запровадять планові відключення за графіками.

Водночас це станеться лише за умови, якщо Росія не вдасться до нових обстрілів.

"Маю сповістити про нинішній стан з аварійними відключеннями в системі електропостачання. Він невтішний. Ми маємо навчитися виживати в нових умовах", - заявив Федорук.

Мер Бучі зауважив, що спрогнозувати, який район або ж лінія електропередачі буде відключена - неможливо.

"Усі наявні в міській раді та комунальних підприємствах генератори були спрямовані в основному на КП "Теплокомунсервіс", ОСББ, "Пункти незламності", зокрема, в школи, та підтримку інших важливих об’єктів", - додав Федорук.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що тим часом у Києві почастішали випадки аварій в енергосистемі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ ДТЕК
NEWS
Росія втратила вже понад 90 тисяч своїх солдатів в Україні, - Генштаб
Росія втратила вже понад 90 тисяч своїх солдатів в Україні, - Генштаб
DAILY
Арсенал терору. Скільки ракет залишилося у Путіна і як довго РФ зможе обстрілювати Україну
Юлія Акимовакоресподент Арсенал терору. Скільки ракет залишилося у Путіна і як довго РФ зможе обстрілювати Україну