Під Києвом другу добу немає світла, в ДТЕК пояснили скільки це триватиме

В низці населених пунктів під Києвом другу добу поспіль немає світла через аварійні відключення. Вони можуть затягнутися й на вихідні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку мера Бучі Анатолія Федорука.

Як відзначив Федорук, в ДТЕК заявили про те, що, можливо, вже з понеділка в населених пунктах під Києвом, де наразі немає світла - запровадять планові відключення за графіками.

Водночас це станеться лише за умови, якщо Росія не вдасться до нових обстрілів.

"Маю сповістити про нинішній стан з аварійними відключеннями в системі електропостачання. Він невтішний. Ми маємо навчитися виживати в нових умовах", - заявив Федорук.

Мер Бучі зауважив, що спрогнозувати, який район або ж лінія електропередачі буде відключена - неможливо.

"Усі наявні в міській раді та комунальних підприємствах генератори були спрямовані в основному на КП "Теплокомунсервіс", ОСББ, "Пункти незламності", зокрема, в школи, та підтримку інших важливих об’єктів", - додав Федорук.