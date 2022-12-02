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Почему рискованно включать все приборы после возобновления света: объяснение энергетиков

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Пятница 02 декабря 2022 14:42
Почему рискованно включать все приборы после возобновления света: объяснение энергетиков Фото: почему рискованно включать все приборы после возобновления света (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Включение большого количества электроприборов сразу после возобновления света повышает риск локальной аварии в отдельных домах.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова генерального директора компании YASNO Сергея Коваленко в эфире телеканала "Киев".

"К сожалению, аварии в электросетях случаются. Мы зашли в военную зиму, когда мы включаем-выключаем сети по несколько раз в день. И это, конечно, техника не выдерживает. Аварии резко выросли. Не надо включать электроприборы сразу все. Это приводит к аварий в отдельных домах", – заявил Коваленко.

Как отметил гендиректор YASNO, из-за скачка напряжения сгорают предохранители. Коваленко советует растянуть включение приборов хотя бы на пол часа или час и делать это поочередно.

"Ведь так повышается риск локальной аварии. Надо время, чтобы потом приехала бригада и отремонтировала", - добавил Коваленко.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что под Киевом уже вторые сутки подряд нет света. В ДТЭК рассказали, когда его смогут вернуть, однако прогноз неутешителен.

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